Американский конгрессмен: никакой помощи Украине, пока не обеспечим безопасность наших границ

Нужно обезопасить вначале границы США, прежде чем обеспечивать безопасность другой страны, заявил в интервью Fox Business американский конгрессмен Энди Оглс. Он подчеркнул, что конгрессу не следует рассматривать никакие предложения о помощи Киеву до тех пор, пока американская граница не будет на замке.
ЭНДИ ОГЛС, американский конгрессмен: Знаете, оказывается огромное давление с целью добиться выдвижения каких-либо предложений по Украине. Но я обычно заявлял: давайте обезопасим нашу границу, прежде чем обеспечивать безопасность другой страны. Таково было обещание, и все заявили, что именно на этом мы должны стоять до конца.
Ведь, посмотрите, проблема тут на 85% заключается в нашей южной границе. К нам через границу поступает фентанил. Мы до тошноты это обсуждали и тем не менее, похоже, ничего в этом плане не сделали. Нам известно, что к нам через южную границу проникают террористы. И опять же почему мы обсуждаем Украину и не обсуждаем нашу собственную страну?
Да, это отличный вопрос. Люди хотят понять, почему республиканцам не удалось обезопасить границу. Почему?
ЭНДИ ОГЛС: Очевидно, что у нас сейчас администрация, которая намеренно позволяет людям прибывать в нашу страну. Каждый раз, когда они просят дополнительные средства на «границу», эти деньги предназначаются на обработку большего количества людей. Представьте, что в продуктовом магазине вы стоите в очереди на кассу, эта очередь растёт и они вызывают дополнительных кассиров, чтобы можно было обработать больше людей. Джо Байден хочет сделать именно это: впустить в нашу страну больше людей, чтобы создать больше избирателей для демократов.
Я, разумеется, против этого. И не из-за ситуации с избирателями, а из-за того, что это незаконно, и подобное нельзя даже не рассматривать. Но мы наводняем нашу страну (мигрантами. — ИноТВ). У нас, в нашей стране, на свободе ходит иранский убийца. Сейчас идёт его розыск. Но при этом о чём мы говорим? Мы говорим об Украине. А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домам оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не запрём эту границу.
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