Скотт Риттер: судя по словам Запада, это НАТО готовится напасть на Россию, а не Россия — на НАТО

Глядя на то, с какой активностью НАТО обсуждает отправку войск на Украину, начинает казаться, что это НАТО готовится напасть на Россию, а не наоборот, как того боятся европейцы. Как объясняет экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue works, Запад не может признать поражение Украины, поэтому теперь рассматривает самые безумные шаги. При этом вина за «уничтоженную» Украину лежит на Западе, который вместо переговоров продолжает поставлять Киеву оружие.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Уничтожить Украину… Послушайте, русские как раз собирались оставить Украину живой, нетронутой. Но не сейчас — сейчас всё кончено. Когда всё закончится, украинского государства не останется.

И всё это из-за Джейка Салливана. В этом виноват Джейк Салливан. В этом виноват Джо Байден. В этом виноват Эммануэль Макрон. В этом виноват Шольц. Виноват каждый, кто говорил о предоставлении Украине боеприпасов дальнего радиуса действия.

Россия недавно заявила, Путин заявил: «Мы должны будем создать буферные зоны», и эти буферные зоны будут рассчитаны на максимальную дальность лучших систем дальнего действия Украины. Русские проведут линию, которая будет гарантировать, что это оружие, если оно будет стрелять с украинской территории, не сможет достичь российской земли.

Сегодня Украина практически стёрта с карты из-за того оружия, которое мы предоставили ей. «Мы поставляем им оружие, чтобы спасти их!» — нет, мы поставляем им оружие, которое гарантирует, что от Украины ничего не останется, когда это всё закончится. Такова реальность. А Джейк Салливан просто пытается придумать оправдание.

Это словно капитан «Титаника», который пытается придумать оправдание тому, как айсберг оказался там и пробил дыру в корабле. Это потому, что вы плохой капитан! Вы приняли ряд неверных решений. Но он будет винить во всём глобальное потепление или стаю дельфинов, которые повлияли на течение. Он свалит вину на какую-то бессмыслицу, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за собственные действия.

Ллойд Остин заявил, что Путин не остановится на Украине, но Украина может остановить Путина, если мы поддержим её и предоставим необходимое оружие. «На кон поставлено выживание Украины, на кон поставлена вся наша безопасность». Вопрос заключается в следующем: насколько Запад готов рисковать ядерной войной с Россией?

СКОТТ РИТТЕР: Взгляните на НАТО. Мы знаем, что НАТО считает, что любая страна, которая хочет вступить в НАТО, кроме России — когда Россия попросилась, они сказали «нет», — но любая другая страна, кроме России, желающая вступить в НАТО, должна быть принята. Россия обозначила границу. Они сказали: нет, Украина никогда не будет принята в НАТО. Грузия никогда не будет принята в НАТО. Победа России будет означать, что с политикой открытых дверей НАТО будет покончено. Шах и мат. И для НАТО это проблема.

Другое дело, что НАТО — это военное продолжение Европейского союза, а Европейский союз — это более единая Европа. Если Украина потерпит поражение (а так оно и будет), это будет поражением и НАТО, и Европейского союза. И мы увидим, как внутри НАТО и ЕС образуются глубокие трещины, которые приведут к их распаду. Так что во многом европейцы правы: поражение на Украине действительно станет поражением для Европы и НАТО. Конечно, так и будет, потому что они сами так определили войну.

Но Россия не нападёт на Польшу или НАТО, если НАТО не нападёт первым. А НАТО готовится напасть первым. Эммануэль Макрон готовится направить тысячи солдат на Украину, что, по сути, является предвестником ввода до 60 тысяч «полунатовских» войск, — то есть по факту они будут из стран НАТО, но не будут называть себя НАТО. Но я могу гарантировать вам следующее: если Россия не вмешается и позволит этим двум тысячам солдат развернуться в не прифронтовых местах…

Знаете, есть такая старая аналогия с верблюдом в палатке: если вы позволите верблюду сунуть нос под палатку и не отгоните его, верблюд войдёт в палатку целиком, и вы уже не сможете его остановить. Если вы позволите двум тысячам французских солдат войти на Украину и не отгоните их, то в итоге на Украине окажется 60 тысяч европейских солдат, и НАТО под предлогом статьи 4 возьмёт её под свой протекторат — и вот НАТО захватило Западную Украину. Россия не может этого допустить, иначе она проиграет конфликт.

Мы говорим о ситуации, когда НАТО готовится напасть на Россию. И если дело пойдёт наперекосяк… Потому что французские войска будут убиты — поймите это, все должны это понять: каждый французский солдат, который войдёт туда, будет либо убит, либо ранен, либо взят в плен, либо вынужден отступить. Других вариантов нет. Не будет никакой победы Франции, не будет победы НАТО.

Но если Франция потерпит поражение, то ей придётся защищать свои силы — вероятно, они будут стремиться усилить их, потому что Франция просто политически не может позволить себе отступить. Так что им придётся удвоить свою глупость. Но если они не смогут защититься изнутри Украины, это означает, что им придётся проецировать силу извне. А откуда возьмётся эта сила? Из НАТО. Только что НАТО напало на Россию.

Помните, как Владимир Путин сказал, мол, мы не планируем нападать на Польшу, если только Польша не нападёт на нас? Мы сейчас создаём условия, при которых Польша нападёт на Россию, Румыния нападёт на Россию. И не удивляйтесь, когда Россия нападёт в ответ и всё это закончится ядерным конфликтом, а весь европейский континент будет уничтожен.

Потому что именно это и произойдёт. Это гарантированный исход. Другого варианта у этого сценария нет. Вот, в каком направлении мы движемся. Если Европа хочет совершить самоубийство — пусть будет так. Немного жаль, конечно: мне всё-таки нравилось отдыхать в Европе… Мне нравился Рим, Лондон, Париж, Брюссель — но все они исчезнут из-за глупости Эммануэля Макрона.

Дата выхода в эфир 24 марта 2024 года.