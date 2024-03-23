El País: премьер-министр Испании выступил против воинственной риторики в отношении России

Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите лидеров ЕС в Брюсселе призвал своих коллег отказаться от воинственной риторики о возможности третьей мировой войны, пишет El País. Кроме того, источники издания отмечают, что в окружении испанского премьера также категорически отвергают идею военной экономики, опасаясь, что все заводы сосредоточатся исключительно на производстве вооружения.

Саммиту лидеров Европейского союза предшествовала «воинственная атмосфера, которой Брюссель не видел уже много лет». Как отмечает El País, лидеры придерживались жёсткого тона: президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о возможности присутствия европейских солдат на территории Украины, хотя и не для выполнения боевых задач, а председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что блок должен подготовиться к переходу «к военной экономике».

На этом фоне премьер-министр Испании говорил об «укреплении потенциала сдерживания». На самом саммите Педро Санчес донёс до своих коллег, особенно до тех, кто придерживается наиболее воинственной риторики в отношении Москвы, что необходимо смягчить тон, призвав не тревожить людей разговорами о третьей мировой войне.

«Сдерживание играет очень важную роль. Нельзя беспечно говорить о третьей мировой войне или посылать сигналы, которые волнуют граждан, — заявил премьер, уточнив, что Испания продолжает поддерживать не только Украину, но и идею укрепления европейской оборонной промышленности. — Испания и её правительство не участвуют в словесном обострении напряжённости, и я передал это остальным членам совета».