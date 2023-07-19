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Обозреватель AC: разногласия относительно конфликта на Украине и отношений с Россией мешают объединению европейских правых сил

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хотя истеблишмент Европы долгое время не допускал к власти правые силы, недовольство европейцев неконтролируемой массовой иммиграцией, ростом стоимости жизни и цен на энергоносители способствовало усилению правых в регионе, пишет обозреватель The American Conservative Дитер Штайн. Однако разногласия относительно конфликта на Украине и отношений с Россией мешают этим силам объединиться.
Обозреватель AC: разногласия относительно конфликта на Украине и отношений с Россией мешают объединению европейских правых сил
AP

В последние несколько лет в Европе правые партии не только одержали ряд знаменательных побед, но и выбились в лидеры в опросах общественного мнения. Впрочем, причина грядущего «цунами» правых сил в регионе, как отмечает обозреватель The American Conservative Дитер Штайн, не столько их заслуга, сколько провал левых европейских правительств. 

По мнению автора статьи, истеблишмент долгое время не допускал к власти правые силы. Однако сейчас ситуация меняется. Правые стремительно набирают силу в странах от Германии и Испании до Швеции, а осенью крайне правое правительство пришло к власти в Италии.
 
Основным двигателем поддержки правых сил в Европе является недовольство неконтролируемой массовой иммиграцией. Кроме того, европейцы недовольны ростом стоимости жизни и высокими ценами на энергоносители. Также всё чаще можно услышать, что жители стран Европы разделяют скептическое отношение правых партий к Евросоюзу.
 
Ещё десять лет назад в Германии не было ни одной заметной партии, которая на политическом спектре располагалась бы правее Христианско-демократического союза Германии, во главе которого стояла Ангела Меркель, и Христианско-социального союза. Когда Меркель приняла стратегическое решение сместиться влево, она создала вакуум справа, который заполнила основанная в 2013 году «Альтернатива для Германии». А в 2015-м решение Меркель оставить границы открытыми более чем для миллиона мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки способствовало усилению позиций новой партии, которая вскоре после этого прошла в бундестаг.
 
По последним опросам, поддержка «Альтернативы для Германии» удвоилась и достигла 20%. При этом действия коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем одобряет всего 21% немцев. Особенно тяжело для правительства дела обстоят в восточных землях Германии, бывшей ГДР, где евроскептиков из «Альтернативы для Германии» поддерживают от четверти до трети избирателей.
 
Во Франции проведённый в апреле опрос Ifop показал, что Марин Ле Пен стала самым популярным политиком в стране, опередив президента Эммануэля Макрона, реформами которого недовольны французы. По словам Штайна, ещё больше укрепить положение лидера партии «Национальное объединение» могут беспорядки, охватившие города Франции после гибели от рук полицейских 17-летнего подростка алжирского происхождения Наэля М. Автор статьи полагает, что беспорядки подтверждают слова Ле Пен о том, что с иммиграцией и интеграцией что-то пошло не так. «На фоне всеобщего пессимизма в отношении будущего Франции Ле Пен вполне может стать следующим президентом», — утверждает обозреватель.
 
В Швеции усталость избирателей после нескольких лет борьбы между состоящими из иммигрантов наркобандами, сопровождавшейся почти ежедневными перестрелками и взрывами, укрепила позиции правых «Шведских демократов». Партия показала хороший результат на выборах в сентябре прошлого года. А в соседней Финляндии в июне националистическая  партия «Истинные финны» официально вошла в состав нового коалиционного правительства.
 
Пожалуй, самый яркий пример успеха правых — партия «Братья Италии». В октябре её лидер Джорджа Мелони официально стала первой женщиной премьер-министром и с тех пор возглавляет «на удивление стабильное правое правительство». Несмотря на все обвинения со стороны левых в фашистских взглядах, Мелони завоевала популярность среди итальянцев, именно противостоя левым партиям, их идеям социальной инженерии и ЛГБТ-пропаганде.
 
И, наконец, Испания. Состоявшиеся в конце мая региональные и муниципальные выборы явно огорчили левое правительство во главе с Педро Санчесом — они принесли колоссальный успех консервативной Народной партии и позволили увеличить число депутатов ультраправой партии «Голос». Санчес был вынужден назначить досрочные всеобщие выборы. Вероятный исход выборов 23 июля, по мнению Штайна, — победа Народной партии во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и в коалиции с «Голосом», которая под руководством Сантьяго Абаскаля быстро стала третьей по величине в Испании.
 
Более того, эти правые движения склонны объединяться и искать точки соприкосновения и взаимопонимания. Для этого в мае в Будапеште в Конференции консервативных политических действий приняли участие более 600 консерваторов из Европы и Северной Америки. Выступая на открытии международной конференции, премьер-министр Венгрии Орбан заявил: «Нет миграции, нет гендеру, нет войне».
 
Обозреватель The American Conservative Штайн полагает, что среди европейских правых существует консенсус против массовой миграции и агрессивного навязывания гендерной идеологии. Однако что именно Орбан имел в виду под словами «нет войне», осталось неясным, так как премьер уклонился от объяснения того, как прекратить конфликт на Украине. Это один из основных вопросов, который сегодня разделяет различные правые партии и не позволяет им сформировать настоящий «правый интернационал», как его называет автор статьи.
 
В Европейском парламенте правым партиям не удалось сформировать единую группу. Вместо этого существуют две основные конкурирующие фракции правых: Альянс европейских консерваторов и реформистов и «Идентичность и демократия». Обе фракции выступают против создания единого европейского государства взамен национальных государств и против левых экспериментов в области социальной инженерии. Если фракции объединятся, то легко получат около 150 мест из 705 в парламенте в Брюсселе, став второй по величине фракцией после Европейской народной партии во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
 
Однако, по мнению Штайна, ожидать объединения в ближайшее время не стоит — слишком много разногласий. Во время кризиса эти разногласия касались в основном евро, политики ЕЦБ и субсидий, а теперь, после начала конфликта на Украине, основные разногласия касаются внешней политики и отношений с Россией. Тогда как, например, консервативная польская партия «Право и справедливость» поддерживает поставки вооружения на Украину, другие европейские правые партии, такие как Австрийская партия свободы и французское «Национальное объединение», в течение многих лет поддерживали тесные отношения с Москвой.
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American Conservative США Северная Америка
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