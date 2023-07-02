Politico: усиление правых партий в ЕС «неизбежно изменит Европу»

Правые коалиции пришли к власти в Италии, Финляндии и Греции. Politico считает, что эта тенденция продолжится и распространится на Европарламент. Предвестником такого события, по мнению журнала, стало недавнее голосование в Брюсселе по экологическому законопроекту, где правые и правоцентристские партии объединились и провалили предложение Еврокомиссии. Такое развитие событий может стать проблемой для Евросоюза, по-прежнему ориентированного на левую повестку.

В Европе наметился сдвиг вправо, сообщает Politico. Усиливаются как ультраправые партии, так и традиционные правоцентристские. В некоторых странах уже образованы коалиции, включающие в себя,, с одной стороны привычных консерваторов, с другой — правые партии, сотрудничество с которым ещё недавно было политическим табу.

Среди стран, служащих примером недавнего усиления партий правого спектра, Politico называет Германию. «Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), уже находящаяся под наблюдением по подозрению в ультраправом экстремизме, теперь опережает социал-демократов канцлера Олафа Шольца и только что одержала победу на региональных выборах — тревожный момент для страны, осознающей ответственность за своё нацистское прошлое», — сообщает издание. За Германией на следующих выборах могут последовать Испания и Словакия, продолжает журнал, и это «неизбежно изменит Европу, затрагивая всё — от того, как борются с изменением климата, до родительских прав и того, кого приветствуют на континенте».

Изменения произойдут и на общеевропейском уровне, предупреждает Politico, так как в следующем году пройдут и выборы в Европарламент. «Брюссель станет более консервативным на долгие годы — период, когда будут приниматься важные решения по таким вопросам, как расширение ЕС на восток, торговля с Китаем и защита правового государства в странах ЕС». Политический аналитик Ханс Кунднани из Chatham House* предсказывает сближение правых и ультраправых в парламенте ЕС, прослеживая истоки этого сближения вплоть до начала конфликта в Сирии. Правый поворот «может иметь серьёзные последствия для ЕС», — цитирует мнение Кунднани Politico.

То, как меняется политический ландшафт Европы, можно наблюдать уже сейчас, пишет издание. На саммите ЕС впервые присутствовал новый консервативный премьер Финляндии Петтери Орпо, сменивший социал-демократа Санну Марин. Politico отмечает, что кабинет Орпо — это «самое правое правительство в истории Финляндии». Вторым подтверждением служит одержавший уверенную победу на перевыборах правоцентрист Кириакос Мицотакис — возглавляющий правительство Греции. На прошедших в прошлое воскресенье выборах ему удалось улучшить свой результат. Место в Европейском совете, куда входят главы государств — участников ЕС, имеет значение, так как именно он отвечает за политический курс союза.

В приватных беседах европейские дипломаты уже признаются, что ЕС меняет курс. «Я думаю, что мы уже наблюдаем эффект Мелони», так как во всём, что «касается миграции, климата, несомненно, произошёл сдвиг вправо», — цитирует неназванного дипломата Politico. Издание сообщает, что правая премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретила «молчаливую поддержку своего желания» сделать политику ЕС более ориентированной на сдерживание мигрантов.

Именно Мелони, совместно с более умеренными центристским премьером Нидерландов Марко Рютте и правоцентристской главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен, посетила Тунис от лица Европы с целью переговоров для установления контроля над миграционными потоками, идущими через эту страну. Politico считает эту поездку «демонстрацией межпартийного единства». Сама поездка состоялась всего несколько часов спустя после согласования европейского миграционного соглашения, которое журнал называет проитальянским.

Ссылаясь на Карела Ланну, директора Центра европейских политических исследований (CEPS), издание утверждает, что больше всего выиграют от правого поворота традиционные консерваторы — Европейская народная партия, возглавляемая немецкими консерваторами. В то же время правые, объединённые на европейском уровне во фракцию Европейских консерваторов и реформистов и представленные в Европарламенте партиями Мелони и польской «Право и справедливость», станут обладателями «золотой акции». Без их участия будет невозможно создать в Европарламенте функционирующую коалицию. «Центристские и правоцентристские законодатели будут добиваться их голосов, чтобы продвигать свою повестку дня», — констатирует Politico.

В какой-то мере это будет повторять ситуацию на национальном уровне, где традиционные консерваторы всё чаще включают в свои коалиции правых и ультраправых. Примерами Politico называет Швецию, где крайне правые «Шведские демократы» оказывают поддержку консервативному главе правительства, и Финляндию, в которой правопопулистские «Истинные финны» входят в правящую коалицию. Всё чаще в Европе «экстремистские партии получают шанс помочь управлять страной, пусть и в разбавленной форме», — заключает издание.

Признаком того, что такая модель получит распространение и в Европарламенте, Politico называет поведение двух лидеров Европейской народной партии — Роберта Метсолы и Манфреда Вебера, которые всё чаще появляются в гостях у лидера европейских правых итальянского премьера Джорджи Мелони. А совсем недавно правые и правоцентристы объединились в Европарламенте и «успешно торпедировали» законопроект «О восстановление природы», бывший «ключевым элементом плана ЕС по климатической нейтральности к 2050 году». Это «правое восстание» Politico называет примером будущих проблем Европы, если Еврокомиссия по-прежнему будет более левой, чем новоизбранный парламент.

Перед выборами в парламент Европы правым, однако, предстоят выборы и на национальном уровне. В Испании правоцентристская Народная партия совсем недавно одержала победу на региональных выборах и теперь готовится к общенациональным выборам в королевстве. Правящий премьер уже пугает избирателей возможной коалицией из Народной партии и популистской Vox. Тем не менее победа Народной партии «весьма вероятна и укрепит правый уклон в Европе», пишет издание. На востоке Европы правые также усиливаются: правящая в Польше «Право и справедливость» лидирует в опросах, а в соседней Словакии бывший премьер-популист Роберт Фицо может вернуться к власти на выборах, назначенных на сентябрь.

Левые всё ещё могут «создавать проблемы» для центристских правительств Европы, например в Литве и Ирландии, но их влияние не сравнимо с правым поворотом, захлестнувшим континент. Самую густонаселённую страну ЕС всё ещё возглавляет социал-демократ Олаф Шольц, но даже его власть всё больше и больше ставится под сомнение усиливающимися христианскими демократами и «Альтернативой для Германии». «Ни один лёгкий левый ветерок не сравнится с реактивным потоком, направленным в другую сторону», — заключает Politico.



* Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs, Chatham House) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 07.04.2022.