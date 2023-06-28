Politico: победа климатических скептиков и противников миграции пугает немецких политиков

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» впервые выиграла выборы, и её кандидат возглавит один из муниципальных округов в Восточной Германии. Издание Politico в связи с этим отмечает, что успех «Альтернативы», относящейся с сомнениями к изменению климата и являющейся противником неконтролируемой миграции в Германию, беспокоит немецких политиков. В предстоящем году партия может одержать победу на выборах в трёх федеральных землях, издание винит в этом неспособность правительства убедить население в правильности выбранного курса.

Крайне правая «Альтернатива для Германии» в общенациональных вопросах обходит по популярности правящую партию канцлера — СДПГ. Растущую популярность правых радикалов подтверждает и победа партии на муниципальных выборах в небольшом округе Зоннеберг, где кандидат от «Альтернативы» обошёл во втором туре соперника, имевшего поддержку всех остальных партий. Как отмечает Politico, победа оппозиционного кандидата «вызвала опасения по поводу более широкого подъёма популистской партии на предстоящих выборах».



Представительница правящих «Зелёных» — Катрин Гёринг-Эккардт заявила, что «встревожена результатом в Зоннеберге», но поблагодарила всех, «кто продолжает бороться за то, чтобы этот округ оставался демократическим, открытым и дружелюбным». Политик надеется, что Зоннеберг не станет прецедентом, так как маленький округ, где всего 48 тыс. человек имеют право голоса «нельзя сравнивать с остальной Тюрингией и тем более со всей Германией».

Politico, однако, отмечает, что победа произошла на фоне роста популярности партии в национальных опросах, из-за неудач правящей коалиции. «Альтернативе для Германии» удалось найти интересные для избирателей темы: недовольство ростом числа мигрантов и планами правительства по запрету газового и масляного отопления в новых домах.

Особенно сильны крайне правые на востоке Германии, пишет Politico, где «несмотря на воссоединение, по-прежнему сохраняются более низкие показатели занятости и экономического развития». Оппозиционная «Альтернатива для Германии» показывает лидерство в опросах трёх восточногерманских земель – Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии. Во всех трёх в следующем году пройдут выборы, напоминает издание.

Обеспокоены успехами «Альтернативы» не только политики, но и еврейская община Германии. «Угроза еврейской общине и другим меньшинствам уже давно реальна» — цитирует Politico Шарлотту Кноблох, президента еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии. Таким комментарием Кноблох отреагировала на победу крайне правых в Зоннеберге. С Кноблох согласен и Американский еврейский комитет, который считает, что «Альтернатива для Германии» продвигает антисемитские клише.

Правящая партия СДПГ также реагирует на растущую популярность крайне правых и отрицает свою вину в этом. Представитель канцлера Шольца — Штеффен Хебештрайт, в ответ на критику правительственного законопроекта о системах отопления, в частности, что лишь он увеличивает популярность «Альтернативы», заявил, что правительство имеет «чёткую концепцию» перехода к «зелёным» технологиям и находится «на правильном пути». Напротив, «стравливание групп друг с другом» и «возложение на мигрантов ответственности за то, за что они вообще не несут ответственности» по мнению Хебештрайта «не тот рецепт, который привёл бы эту страну к хорошему будущему».





Сам Шольц понимает, что тема отопления раскалывает общество. По его мнению, переход к зелёной экономике «будет непростым», и правительство должно́ «дать убедительные ответы» населению Германии, «обеспокоенному потенциально дорогостоящими шагами по отказу Германии от ископаемого топлива». «В противном случае те, кто играет в политике с общественным страхом и плохим настроением, станут ещё более популярными», — цитирует канцлера Шольца Politico.