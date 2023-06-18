AfD-Fraktion Bundestag: «Бандера Бербок и Володимир Хабек» — немецким властям досталось от оппозиции в бундестаге
МАРКУС КОРНЕЛЬ ФРОНМАЙЕР, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Госпожа президент, дамы и господа. ХДС и ХСС требуют восстановить Украину за счёт немецких налогоплательщиков. Выдвигать подобные требования можно только в том случае, если вы игнорируете факты. Германия ещё до начала боевых действий оказывала Украине многомиллиардную помощь в развитии. С начала боевых действий Германия приняла больше миллиона украинских беженцев, хотя с 2015 года ХДС и ХСС уже пригласили в Германию столько — в основном арабов и африканцев, — что их количество сопоставимо с населением 20 крупных городов.
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