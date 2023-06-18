AfD-Fraktion Bundestag: «Бандера Бербок и Володимир Хабек» — немецким властям досталось от оппозиции в бундестаге

Нынешнему немецкому правительству абсолютно плевать на его собственную страну, заявил во время своего выступления в бундестаге член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Корнель Фронмайер. По его словам, военная помощь Украине в условиях нехватки у бундесвера собственного вооружения похожа на государственную измену. То же самое касается отказа от поставок российского газа. «Бандеры Бербоки и Володимиры Хабеки» в Берлине защищают иностранные интересы, возмущается политик.

МАРКУС КОРНЕЛЬ ФРОНМАЙЕР, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Госпожа президент, дамы и господа. ХДС и ХСС требуют восстановить Украину за счёт немецких налогоплательщиков. Выдвигать подобные требования можно только в том случае, если вы игнорируете факты. Германия ещё до начала боевых действий оказывала Украине многомиллиардную помощь в развитии. С начала боевых действий Германия приняла больше миллиона украинских беженцев, хотя с 2015 года ХДС и ХСС уже пригласили в Германию столько — в основном арабов и африканцев, — что их количество сопоставимо с населением 20 крупных городов.

Германия подарила Украине огромное количество оружия и продукции оборонного назначения, хотя у нас самих практически нет боеприпасов. Их хватит только на то, чтобы защищать нашу родину в течение двух дней. Ваши военные подарки, дорогие коллеги, похожи на государственную измену.

Что вы хотите восстанавливать на Украине? Мы уже сейчас предоставляем Украине пакет финансовой помощи «Без забот». Высказывание госпожи Бербок о том, что ей неважно, что думают её избиратели в Германии, стало уже легендарным. А теперь ей ещё вторит и Хабек. По поводу прекращения поставок газа из России он заявил — и это, представьте себе, цитата: «Прежде чем люди начнут там (на Украине. — ИноТВ) замерзать, мы будем вынуждены ограничить нашу промышленность или даже её отключить».

Возникает вопрос. Господин Хабек, вы министр экономики Германии или министр экономики Украины? Господин Хабек, вы представляете интересы немцев или иностранные интересы? Граждане Германии знают ответ на этот вопрос. Дамы и господа, этому правительству, этим Бандерам Бербокам и Володимирам Хабекам, этим защитникам иностранных интересов, абсолютно плевать на Германию.

Дата выхода в эфир 18 июня 2023 года.