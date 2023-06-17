«Странный поворот»: выступление Путина на ПМЭФ озадачило Sky News

Британский телеканал Sky News проанализировал выступление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме силами московского корреспондента Дианы Магнэй и эксперта по безопасности Майкла Кларка. Сотрудники канала нашли странным тот факт, что российский лидер на мероприятии, посвящённом экономике, затронул тему украинских нацистов, однако признали, что ему несложно представлять экономическую ситуацию страны в выгодном свете, поскольку у России в этом смысле всё действительно неплохо.

А обсудить это выступление к нам пришли наш московский корреспондент Диана Магнэй, а также эксперт по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.

Рады снова видеть вас обоих! Диана, поясните для тех наших зрителей, которые, может быть, не до конца понимают, что это за мероприятие, что же всё-таки собой представляет Петербургский форум?

ДИАНА МАГНЭЙ, корреспондент Sky News: Это главное для России, так сказать, демонстрационное мероприятие в плане экономики, которое проходит ежегодно. Кремль придаёт ему большое значение, приглашая туда много зарубежных гостей и пытаясь развивать деловые связи и так далее.





Путин на протяжении одного часа двадцати двух минут говорил об экономических вопросах — но затем, когда он стал отвечать на вопросы, обсуждаться стали уже несколько иные темы: как вы только что слышали, он высказался по вопросу украинского контрнаступления, по существу заявив, что оно обречено на провал.

Ну а потом — не забывайте, форум там был именно экономический — случилось что-то крайне странное: он решил показать фрагмент действительно страшной хроники времён Второй мировой войны о погромах в отношении евреев на Украине, совершавшихся Бандерой, который стал, так сказать, главным «пугалом» Путина в плане Украины. А дальше президент заявил, что Россия просто обязана бороться со страной, которая защищает таких людей.

Учитывая, что форум всё-таки экономический, это стало очень странным поворотом — и он явно был заранее спланированной постановкой.

Да, действительно очень странно — в особенности, наверное, для нас, для зарубежных журналистов, ведь мы наблюдали за форумом, ожидая, что он скажет об Украине. Майкл, вас это удивило?

МАЙКЛ КЛАРК, эксперт по вопросам обороны и безопасности: Меня удивило, насколько далеко это всё зашло, ведь там рассказали о расстрелах в Бабьем Яре, ужасных массовых убийствах, и показано всё было предельно натуралистично. А Путин говорил, что это «показывает, против кого мы боремся, — а боремся мы с теми же самыми нацистами, а Зеленский — вообще не настоящий еврей; его когда-то называли «еврейцем», когда над ним смеялись — ещё до того, как он стал президентом, когда он был просто комиком, но он всё равно не настоящий еврей, и в еврейских сообществах его не уважают». То есть он задел и семитский вопрос — и получилось это у него крайне оскорбительно.





Опять же всё это — часть более широкого посыла Путина, согласно которому цель на самом деле не в завоевании Украины, а в том, чтобы очистить её от нацистов, которыми руководят нацисты в Европе, в свою очередь, подчиняющиеся американским империалистам, а Россия стоит за цивилизованный мир. Он превратил весь этот конфликт в войну за будущее цивилизации, в центре которой находится Россия. И это — альтернативная реальность, ведь все остальные живут в другой.

Диана, вы только что вернулись из России. Народ страны воспринимает всё это так же?

ДИАНА МАГНЭЙ: Как мне кажется, можно довольно часто услышать, как люди говорят: «На Украине нацисты, и их надо достать», так что такой аргумент отклик определённо нашёл. А к тому же всё это строится на нарративе о Второй мировой войне, который Путин продвигал на самом деле ещё с тех пор, как пришёл к власти, и продвигает до сих пор. Российское общество крайне милитаризованно, и такой нарратив оно воспринимает с готовностью — тем более, когда его слышат на каждом мероприятии и Путин его повторяет при каждом удобном случае.

МАЙКЛ КЛАРК: А ведь россияне беспокоятся по поводу войны гораздо больше, чем кто-либо на Западе. Они постоянно обеспокоены перспективой войны, потому что так сильно пострадали: 20 миллионов погибших во Второй мировой, по сравнению с этим наши собственные потери выглядят небольшими. Да и ядерная война их беспокоит гораздо сильнее: мы перестали переживать по этому поводу уже давно, для нас она стала абстрактным понятием. А вот в глазах россиян перспектива войны, в том числе и ядерной, всегда кажется не слишком далёкой. Такая вот своего рода паранойя — и путинские власти её без труда эксплуатируют.

ДИАНА МАГНЭЙ: Они к тому же её ещё и подпитывают, как мне кажется.

МАЙКЛ КЛАРК: Да.

Раз форум это был, как вы отметили, всё-таки экономический — Путин очень оптимистично высказывался о российской экономике. Он упомянул, что в апреле рост российского ВВП в годовом выражении составил 3,3 процента, что российская экономика стала одной из лидирующих в мире — в общем, всё то, что мы ожидали от него услышать, об ответственной и сбалансированной бюджетной политике и прочее. Но вот по таким вопросам, как санкции и уход иностранных компаний из России, — как он попытался подать мысль о том, что у России сейчас всё хорошо?

ДИАНА МАГНЭЙ: А здесь всё дело в том, что в экономическом плане у страны всё обстоит нормально — и вообще-то, если прогуляться по Москве, то всё-таки видишь, что многие иностранные компании до сих пор работают. А кроме того, сейчас можно наблюдать, например, что та же Inditex, владеющая Zara и другими подобными магазинами, открыла там множество новых филиалов, которые имеют русские названия и, вероятно, продают товары, произведённые в России же. То есть в России по-прежнему активно идёт бизнес, в том числе и западный. Лично я после начала конфликта подобного не ожидала, но всё по-прежнему на месте.

А кроме того, вся эта ситуация в определённой степени подстегнула отечественную предпринимательскую деятельность — что Путин, собственно, и старался сегодня подчеркнуть. Да, ему действительно приходится «делать хорошую мину» на фоне всей этой ситуации, но, думаю, то, насколько хорошо держится экономика страны последние 15 месяцев, удивило и его, и нас.

МАЙКЛ КЛАРК: Российская экономика — крупная, в этом всё дело. Она не слишком живая, но крупная, поэтому сломать её быстро нельзя, но этого и не нужно. Она будет и дальше держаться на плаву, как сейчас, тем более что она располагает серьёзными наличными средствами в виде энергоресурсов.

Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.