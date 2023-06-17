«Странный поворот»: выступление Путина на ПМЭФ озадачило Sky News
А обсудить это выступление к нам пришли наш московский корреспондент Диана Магнэй, а также эксперт по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.
А обсудить это выступление к нам пришли наш московский корреспондент Диана Магнэй, а также эксперт по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о задачах «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни и здоровье.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда стран Африки подчеркнул, что только 3,1% зерна, вывезенного из украинских портов, пошло в нуждающиеся страны.
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Игорь Тер-Ованесян прокомментировал информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.
Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с делегацией стран Африки заявил, что Киев развязал войну на Украине в 2014 году, и Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу.
Россиянин Махмадбек Махмадбеков выиграл золотую медаль этапа серии Большого шлема 2023 года по дзюдо в Астане.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева.
Одномесячный ребёнок получил ранения в Горловке в результате обстрела города ВСУ.
Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейт» Пауло Диаса отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.
Ни один мирный план по урегулированию ситуации на Украине, включая африканский, не отвечает в полной мере интересам России.
Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в финал турнира в Берлине (Германия).
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами при невмешательстве во внутренние дела.
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.
Не менее шести частных домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ посёлка Днепряны в Херсонской области.
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия приветствует сбалансированный подход стран Африки к ситуации вокруг украинского конфликта.
Спортивный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Росси высказался об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Четверо жителей Лисичанска в ЛНР получили тяжёлые ранения из-за обстрела города со стороны ВС Украины.
Сотрудники МЧС России по Ростовской области доставили на берег пятерых детей, которых унесло в открытое море в Таганрогском заливе.
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о будущем своего клиента.
Судя по тому, как Вооружённые силы Украины наступают последние несколько дней в Запорожье и на Южно-Донецком направлении, тактика наземных войск Украины значительно поменялась, сообщает Военная хроника.
В Мангистауской области на западе Казахстана в результате аварии погибли десять человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Маккаби Хайфа» высказался о своей дисквалификации.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что новая модель Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер опроверг информацию об уходе Йозуа Киммиха в «Барселону».
В Вооружённых силах Великобритании рассматривают возможность отказаться от таких званий, как стрелок и гвардеец, и заменить их на гендерно нейтральные термины из-за их «чрезмерной мужественности».
Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассчитывает, что ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы, сообщает пресс-пул Белого дома.
Российский фигурист Никита Кацалапов высказался о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой про завершение карьеры.
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидерами стран Африки по мирному урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал новость об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Американский лидер Джо Байден заявил, что Украина не может стать участницей НАТО по упрощённому пути, так как Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс.
В Одесской области ввели запрет на купание и вылов рыбы в море и открытых пресных водоёмах региона после обнаружения в них возбудителей инфекционных болезней, в том числе холеры.
Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ европейских государств выдавать визы российским спортсменам.
В Киевской области Украины произошли взрывы, сообщило издание Klymenko Time.
В Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира в Галле (Германия).
Женщина получила ранение в результате обстрела ВС Украины города Макеевки в ДНР.
Участники делегации африканских стран начали прибывать в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что обвиняемая в работе на боевиков «Исламского государства»* Лейла Гатагажева экстрадирована в Россию из Ирака.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил переход бывшего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в столичный клуб.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на ПМЭФ назвала военкоров современными инфлюэнсерами.
«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Кириллом Щетининым.
Замоскворецкий суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева.