Le Figaro: русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

Российские предприниматели, туристы и политики возвращаются на Кубу, пишет Le Figaro. Объём двусторонней торговли растёт ускоренными темпами, и Куба дала российским бизнесменам такие льготы, которые до этого не давала ни одной другой стране.

«Большевики вернулись, — пишет Le Figaro об укреплении экономических отношений России и Кубы. — Как и во времена холодной войны, когда советские граждане ездили на лимузине «Чайка» по набережной Гаваны, русификация Кубы идёт полным ходом. Российские предприниматели, туристы и политики возвращаются».

Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, объём торговли между Россией и Кубой в 2022 году утроился и достиг $452 млн. А за четыре месяца 2023 года он увеличился в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куба экспортирует в Россию сигары, ром и кофе. Москва поставляет Кубе 92% нефти и зерна.

И Россия хочет диверсифицировать торговлю. В середине мая в Москве прошёл Кубино-российский экономический форум, на котором руководители 52 российских и 106 кубинских компаний подписали соглашения в сферах энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий и туризма. Так, УАЗ будет собирать автомобили на Кубе в партнёрстве с кубинскими компаниями. Москва модернизирует электростанции страны, перестроит сталелитейный завод на Кубе.

Сейчас же автор статьи называет экономическое положение на Кубе катастрофическим. Согласно недавнему отчёту кубинских властей, выполняются только 11 из 201 экономической директивы на период 2021—2026 годов. Несмотря на энергетическую помощь из Москвы, уже два месяца перебои с топливом. Посольству США в Гаване пришлось из-за этого арендовать китайские электромобили.

В последние месяцы на Кубу приезжали ключевые российские чиновники, за исключением Владимира Путина. Среди них министр иностранных дел Сергей Лавров, советник по национальной безопасности Николай Патрушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В феврале Москва предложила Гаване 25 тыс. тонн пшеницы. Она также поставит 14,5 тыс. фонарей для улучшения освещения на улицах кубинской столицы. Но эти подарки далеко не бескорыстны, отмечает автор статьи. Режим Кастро предоставил российским предпринимателям льготы, которые он никогда не предоставлял ни одной другой стране со времён революции 1958 года: земельные концессии на 30 лет, свободный ввоз сельскохозяйственной техники, перевод денег в Россию наличными.

При этом Москва помнит, что долг Кубы перед СССР в размере $35 млрд так и не был погашен. В 2014 году Путин урезал его в 10 раз. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отмечает: «Президент Путин — искренний друг Кубы».

Но ревнители кубинской революции беспокоятся, отмечает автор статьи. До 1958 года в кубинской экономике хозяйничали американцы, но после этого иностранцев к владению недвижимостью не допускали. «Капитализм возвращается на Кубу через 33 года после распада СССР с помощью русских», — делает вывод журналист Le Figaro.