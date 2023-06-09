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MSNBC: Белый дом отрицает строительство китайской базы на Кубе для слежки за США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Информация американских СМИ о том, что Куба и Китай достигли тайной договорённости по созданию на острове базы для слежки за США, не соответствует действительности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. При этом он подчеркнул, что США обеспокоены деятельностью Китая по наращиванию влияния по всему миру и продолжат предпринимать шаги для смягчения любой потенциальной угрозы со стороны Пекина.

Сообщается, что Китай и Куба достигли тайной договорённости по размещению на острове электронного объекта, который позволит китайским спецслужбам отслеживать электронные коммуникации по всему юго-востоку США. Какова ваша реакция на это?

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме: Слушайте, я видел это сообщение в прессе. Оно не соответствует действительности. Но могу вам точно сказать, что с первого дня существования этой администрации мы были обеспокоены деятельностью Китая по наращиванию влияния по всему миру. Конечно, в этом полушарии и в этом регионе мы очень внимательно следим за ней. И мы предпринимали и будем продолжать предпринимать шаги для смягчения любой потенциальной угрозы, которую может представлять эта деятельность, чтобы мы могли убедиться и быть уверенными в том, что мы сможем продолжать защищать эту страну.
 
Так вы говорите, что информация о том, что они планируют сделать это, недостоверна?
 
ДЖОН КИРБИ, представитель Белого дома: Я говорю, что мы видели сообщение. Оно недостоверно. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы можем смягчить любые угрозы со стороны Китая в регионе.
 
А что насчёт госсекретаря США Энтони Блинкена, который, согласно сообщениям, направится в Китай в ближайшем будущем, скажем, через несколько недель? Может ли это стать поворотным моментом? Может ли это подготовить почву для того, чтобы президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин наконец провели тот телефонный разговор, который, как сказал президент в феврале, должен произойти в ближайшее время?
 
ДЖОН КИРБИ, представитель Белого дома: Ну опять же мне нечего объявить в связи с поездкой госсекретаря. Мы действительно ожидаем, что он сможет снова отправиться в Пекин. Это то, чего мы хотим. И за этим визитом могут последовать визиты лидеров, помимо госсекретаря Блинкена и других членов кабинета. Мы хотим, чтобы эти каналы связи снова были открыты. В этом и заключалась основная цель намерения госсекретаря Блинкена отправиться в Китай. Так что посмотрим, куда это нас приведёт.
 
Так что мы, безусловно, надеемся, что визит будет позитивным и конструктивным и эти каналы связи снова будут открыты. А что касается президента, послушайте, он поддерживает отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, они давно знакомы. Вы слышали, что он говорил это раньше. Он с нетерпением ожидает возможности снова поговорить с Си Цзиньпином в подходящее время. И когда всё будет устроено, мы обязательно дадим всем знать.
 
Спасибо, Джон Кирби, за то, что в этот задымлённый день вы вышли на Северную лужайку Белого дома. Мы ценим это.
 
Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года. 
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MSNBC США Северная Америка
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