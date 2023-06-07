Bloomberg: экс-главком силами НАТО в Европе призывает США и Китай не горячиться

Власти Китая и США должны избегать резких заявлений и опасных манёвров, поскольку это может спровоцировать масштабный военный конфликт, предупреждает в статье для Bloomberg бывший главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он также призывает не забывать, что военные обеих стран, которые руководят действиями флота и авиации на местах — не опытные дипломаты. И если все не будут проявлять больше сдержанности, то любой рискованный инцидент может привести к трагическим последствиям, подчёркивается в статье.

Опасные инциденты при участии китайских и западных военных сил, которые всё чаще происходят за последнее время в воздухе и на море, демонстируют «безрассудство» Китая и сигнализируют о том, что США также необходимо проявлять сдержанность во избежание серьёзных конфликтов. Об этом пишет в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, который сейчас является почётным деканом Школы права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса и заместителем председателя по международным делам в Carlyle Group.



Ставридис предупреждает, что, если Вашингтон не донесёт до своих военных важность такой сдержанной позиции, это может привести к человеческим жертвам и ещё более трагическим последствиям, поскольку войны начинались и из-за менее серьёзных поводов. По словам адмирала в отставке, у него «чуть не остановилось сердце» при просмотре видеозаписи недавнего инцидента в Тайваньском проливе, где китайский военный корабль подошёл вплотную к борту эсминца ВМС США Chung-Hoon, а затем на большой скорости опасно пересёк его курс.



Как поясняет Ставридис, в молодости, несколько десятков лет назад, он сам командовал похожим американским авианосцем под названием Barry, на котором осуществлял свой первый рейс в качестве капитана дальнего плавания, поэтому очень хорошо может представить себе тревогу, которую в этот момент испытал американский военный, находящийся на капитанском мостике Chung-Hoon. В этот момент американский эсминец «осуществлял мирный переход через пролив и имел полное право находиться там по международному праву», подчёркивается в статье.



В то время как командир китайского корабля поступил как несознательный «ковбой», подвергая риску многие жизни, поскольку его опасные манёвры могли закончиться столкновением либо вооружённым ответом американцев, пишет Ставридис. Хотя у Chung-Hoon было полное право пройти в проливе первым, ему пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновения, говорится в статье: «Только представьте себе последствия, если бы наш корабль двинулся вперёд и ударил бортом китайское судно. Десятки человек из сотен моряков, находившихся на обоих кораблях, могли погибнуть».



История свидетельствует, что войны начинались и из-за менее серьёзных инцидентов, предупреждает Ставридис. Он призывает обе стороны помнить о том, что в кабине военных самолётов и на мостике эсминцев находятся относительно молодые военные, которые вовсе не являются опытными дипломатами и способны резко отреагировать на провокационные выпады соперников. При этом в их распоряжении находится смертоносная передовая военная техника стоимостью несколько сотен миллионов долларов, и последствия любых провокаций могут быть крайне опасными.



«В романе под названием «2034 год: роман о следующей мировой войне», который я написал пару лет назад в соавторстве с Эллиотом Акерманом, мы решили, что конфликт, обозначенный в заглавии книги, начался с инцидента в Южно-Китайском море», — пишет Ставридис. По сюжету романа, китайцы в ответ на предполагаемую агрессию США решили потопить несколько эсминцев ВМС, в том числе и упоминаемый выше Chung-Hoon. Дальше в книге описывается, как США ответили на это ещё более серьёзными ударами, что в конечном итоге приводит к ядерному конфликту.



Хочется надеяться, что всё это останется лишь художественным вымыслом, подчёркивает экс-главком силами НАТО в Европе. Он отмечает, что несколько дней назад китайский истребитель на большой скорости пролетел «в нескольких сотнях ярдов от медленно движущегося самолёта-разведчика США, который легально действовал в международном воздушном пространстве». И поскольку число подобных инцидентов растёт, ситуация «становится очень опасной», предупреждает Ставридис.



При этом, хотя напряжённость нарастает, руководство обеих стран продолжает «громко и активно произносить речи, которые внимательно читают их подчинённые», подчёркивается в статье. В частности, министр обороны США Ллойд Остин и его китайский коллега Ли Шанфу в минувшие выходные выступили с резкой взаимной критикой на конференции по безопасности в Сингапуре, выразив своё недовольство и осудив действия противоположной стороны. Вашингтон ругает Пекин за отказ вести диалог между главами оборонных ведомств, в то время как Китай обвиняет США в стремлении создать аналог НАТО в Тихом океане — и похоже, что они даже не слышат друг друга, пишет Ставридис.



В то же время, по его мнению, есть определённые сигналы, дающие надежду на возобновление контактов. В частности, директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс в прошлом месяце совершил визит в Китай, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан пару недель назад провёл переговоры со своим китайским коллегой в Вене. По данным агентства Bloomberg, госсекретарь США Энтони Блинкен также планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами. Также говорилось о возможных поездках туда министра торговли Джины Раймондо и министра финансов Джанет Йеллен.



Китайский лидер Си Цзиньпин пока в основном хранил молчание, в то время как президент США Джо Байден даже громко заявил о «снижении напряжённости», отмечается в статье. На Тайване, который превратился в эпицентр разногласий между США и Китаем, в начале следующего года должны пройти выборы — и это также может привести к победе тех, кто хочет улучшить отношения с Пекином.



Однако крайне важно не обострять обстановку и помнить, что «большие двери качаются на маленьких петлях», предупреждает Ставридис. В разгар холодной войны был опубликован популярный роман, по которому позже был также снят фильм под названием «Бедфордский инцидент». Там шла речь о морском инциденте в ледяных водах Северной Атлантики с участием американского противолодочного эсминца USS Bedford и российской подводной лодки, который чуть не послужил поводом для начала ядерной войны, напоминает автор.



«Сейчас Китай и США могут столкнуться с аналогичной опасностью», — подчёркивает Ставридис. По его мнению, чтобы этого избежать, обеим сторонам необходимо смягчить риторику и ввести оперативные протоколы взаимодействия на море и в воздухе, подобные тем, что существовали между США и Советским Союзом в период холодной войны (включая обязательное соблюдение безопасной дистанции, запрет на открытие радаров управления огнём и торпедных люков и так далее). И прежде всего необходимо начать диалог на министерском уровне и чётко донести до молодых военных, находящихся на переднем крае этого противостояния, что было бы очень хорошо проявлять как можно больше сдержанности, заключает автор.