«В стиле Корейской войны» — экс-главком силами НАТО в Европе рассказал Newsweek о том, как завершится украинский конфликт

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15:56 Чернышенко: машиностроители переходят на российское автоматизированное проектирование Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские машиностроители ускоренно внедряют отечественные системы автоматизированного проектирования.

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