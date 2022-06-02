Exxpress: «попадёт в руки преступников» — глава Европола рассказала о рисках, связанных с превращением Украины в «склад оружия»

Уже сейчас есть сомнения в том, что всё поставляемое на Украину оружие действительно поступает именно туда, куда должно, пишет австрийская газета Exxpress. В частности, опасения по поводу того, что вооружения в итоге попадают в руки преступников, высказала глава Европола Катрин Де Болль. Она подчеркнула, что этот конфликт оказывает влияние на безопасность по всей Европе, и предостерегла от превращения Украины в лагерь оружия, как это было с Балканами после войны в Югославии.