Exxpress: ради своих красивых снимков высшие чиновники Германии без счёта тратят деньги налогоплательщиков
«Светофорное» правительство Олафа Шольца тратит много налоговых средств на визажистов и фотографов, сообщает австрийская газета Exxpress. В 2022 году на это ушло почти €1,6 млн. Как отмечает издание, зелёные особенно выделяются в плане тщеславия: в частности, министр иностранных дел Анналена Бербок заплатила €137 тыс. за услуги визажиста.
Так называемый Союз налогоплательщиков тщательно проанализировал расходы немецких министерств и в «Книге экономии для федерального бюджета 2023 года» сделал 30 конкретных предложений по сокращению высоких расходов правительства Олафа Шольца.
В ещё не опубликованной «книге экономии» говорится, что многие запланированные федеральные расходы придётся «отменить, сократить, растянуть или отложить».
Правительство Шольца тратит большие суммы денег налогоплательщиков на то, чтобы в буквальном смысле хорошо выглядеть, подчёркивает Exxpress. Только расходы на фотографов составили в прошлом году более €1,2 млн. При этом расходы на парикмахеров и визажистов также высоки.
В 2022 году они выросли не менее чем на 80% по сравнению с предыдущим годом. Зелёные находятся в авангарде расходов на красоту. Например, Министерство иностранных дел под руководством Анналены Бербок потратило €137 тыс. на визажиста — из денег налогоплательщиков, подчёркивает австрийская газета.
На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер кажется вопиющим в пустыне. Линднер постоянно призывает к соблюдению долгового тормоза. Что-то здесь не сходится, пишет Exxpress.
Также издание напоминает о своих опубликованных ранее материалах по этой теме. Например, о том, что стилист-визажист Бербок обходится в €7,5 тыс. в месяц. Европа в кризисе — а министр иностранных дел Германии за счёт налогоплательщиков приобретает услуги эксперта по косметике за €90 тыс. в год.
Как отмечает издание, всем уже хорошо известно, что для главы МИД Германии нет слишком дорогого для налогоплательщиков визажиста и что Роберт Хабек содержит личного фотографа за €100 тыс. в год. Однако теперь стало известно, что и канцлер Олаф Шольц также потратил €510 тыс. из денег налогоплательщиков на свои фотографии, напоминает австрийская газета Exxpress.
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