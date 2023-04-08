Der Tagesspiegel: из-за прорех в бюджете министр финансов призвал политиков Германии сократить расходы

В проекте бюджета Германии на следующий год обнаружились настолько существенные прорехи, что министр финансов Кристиан Линднер призвал светофорную коалицию к сокращению расходов, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По его словам, политики должны научиться аккуратнее обращаться с деньгами, которые генерируют граждане. Кроме того, правительственные траты теперь будут обсуждаться с точки зрения их обоснованности, а от некоторых удобных привычек политикам, возможно, придётся отказаться.

Из-за значительных пробелов в следующем федеральном бюджете министр финансов Кристиан Линднер настраивает светофорную коалицию на сокращение расходов и принятие неудобных решений, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Политики должны снова научиться обращаться с теми деньгами, которые генерируют граждане», — заявил министр финансов Германии.

Каждая трата теперь будет обсуждаться «с точки зрения её обоснованности и суммы», а некоторые удобные для политиков привычки придётся подвергнуть пересмотру, отметил Кристиан Линднер.

Для него важно, чтобы средства распределялись справедливо. «Недопустимо, например, чтобы на пассажиров и водителей автомобилей в одностороннем порядке возлагалось бремя. Также недопустимо повышение налогов. Потому что сейчас мы являемся страной с высокими налогами. И любые ухищрения по созданию ещё большего количества долгов также недопустимы», — подчеркнул министр финансов Германии. По его словам, необходимо замедлить рост расходов: «Национальный бюджет не может расти быстрее, чем экономика».

Проект бюджета правительства на 2024 год должен быть одобрен кабинетом министров 21 июня, после того как будет утверждена налоговая смета на май. После этого наступит очередь бундестага, который планирует принять бюджет в начале декабря, поясняет Der Tagesspiegel.

Линднер обрисовал масштабы прорех в бюджете: «На данный момент дефицит в следующем году составит от 14 до 18 миллиардов евро при доходах в 424 миллиарда. Этот бюджетный дефицит придётся восполнять за счёт отсутствия расходов».

Если бы кто-то захотел установить дополнительные приоритеты в расходах, например, на оборону или образование, то пришлось бы ещё больше сокращать расходы в других областях, пояснил Линднер. Придётся также учитывать рост тарифов в сфере государственной службы.

Линднер также отметил, что нынешняя ситуация с бюджетом не имеет никакого отношения к кризисам последних лет. «Правда в том, что на протяжении более десяти лет федеральные правительства под руководством ХДС/ХСС постоянно принимали новые социальные льготы и субсидии, которые не финансировались устойчиво. Неестественно низкие процентные ставки скрывали это», — рассказал министр финансов Кристиан Линднер. Теперь уровень процентных ставок нормализовался, и вместо €4 млрд процентов, как в 2021 году, в этом году они составят €40 млрд, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel.