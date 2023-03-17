Der Tagesspiegel: Шольца раскритиковали за трату €800 млн на офисное здание «в эпоху удалёнки»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что нужно проверить целесообразность ряда правительственных проектов на фоне спора о бюджете на следующий год, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. В частности, Линднер раскритиковал идею расширения ведомства канцлера и строительства нового здания на сумму около €800 млн. По его мнению, затраты слишком велики, и в эпоху удалённой работы в этом нет необходимости.

В ходе спора светофорной коалиции немецкого правительства по поводу бюджета министр финансов Кристиан Линднер призвал проверить ряд правительственных проектов, пишет газета Der Tagesspiegel.

В качестве примера он привёл проект строительства здания в Берлине. «Я считаю, что во времена большего количества домашних офисов и гибкой работы новое здание стоимостью не менее 800 миллионов рядом с канцелярией не нужно», — заявил лидер СвДП в среду вечером в эфире немецкого телевидения.

Как поясняет издание, Линднер имел в виду запланированное расширение ведомства канцлера. Согласно информации, полученной из правительственных кругов в сентябре, на это было выделено €777 млн.

«Канцлер Шольц будет недоволен тем, что я предложил это здесь. Но это моя работа!» — заявил Линднер.

По словам министра финансов Германии, на данный момент в его министерстве 65% сотрудников работают в гибком режиме. «Это означает, что коллеги могут работать из дома, в дороге и пользоваться этим преимуществом», — пояснил Линднер.

Это также свидетельствует о том, что офисное пространство может использоваться по-разному и в ограниченном режиме. «Так зачем же строить такое дорогое новое здание?» — недоумевает Линднер.

Как отмечает Der Tagesspiegel, проект строительства в центре Берлина вызывает много споров. Причина, по которой проект, начатый при канцлере Ангеле Меркель, остаётся в силе, — острая нехватка места. Подготовка к строительным работам уже ведётся, их начало запланировано на 2023 год.

Первоначально Линднер хотел представить основные цифры бюджета на 2024 год в среду. Однако не уложился в этот срок, потому что не смог договориться со своими коллегами, поясняет немецкая газета.

Министры различных отраслей подали дополнительные запросы на сумму около €70 млрд, а министр финансов не видит возможности их выделить, если будет действовать долговой тормоз и государство откажется от повышения налогов, пишет Der Tagesspiegel.