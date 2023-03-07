Welt: строительная промышленность Восточной Германии опасается роста затрат на дорожные работы из-за отказа от поставок нефти из России

Строительная промышленность Восточной Германии опасается роста затрат на проведение дорожных работ из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает Die Welt. Дело в том, что сырая нефть определённого качества, необходимая для производства битума на НПЗ в Шведте и Лойне, не может перевозиться морем. По словам директора Ассоциации строительной промышленности Востока, это неизбежно приведёт «к дальнейшему удорожанию строительных материалов и, следовательно, дорожных работ».

Строительная промышленность Восточной Германии опасается роста затрат на строительство дорог из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт в настоящее время, по данным Rosneft Deutschland GmbH, больше не производит битум, передаёт Die Welt.

«Если НПЗ PCK перестанет работать, на рынке определённо возникнет дефицит битума, — заявил исполнительный директор Ассоциации строительной промышленности Востока Роберт Момберг. — Это неизбежно означает дальнейшее удорожание строительных материалов и, следовательно, дорожных работ».

С января этого года по решению федерального правительства Германии в связи с конфликтом на Украине были прекращены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В первую очередь это затронуло нефтеперерабатывающие заводы в городах Шведт в федеральной земле Бранденбург и Лойна в Саксонии-Анхальт. По последним данным, загрузка мощностей НПЗ PCK в Шведте составила примерно 60%. Нефть поступает в Шведт через порты Росток и Гданьск, а также из Казахстана.

В начале марта управляющий директор компании Rosneft Deutschland GmbH Йоханнес Бремер заявил, что производство битума в Шведте в настоящее время невозможно, поскольку сырая нефть необходимого для этого качества не может перевозиться морем. Ранее федеральное правительство Германии передало под внешнее управление регулятора две дочерние компании российской корпорации «Роснефть», которые владеют контрольным пакетом акций НПЗ PCK в Шведте, в том числе Rosneft Deutschland GmbH.

Ассоциация строительной промышленности Востока подчёркивает, что НПЗ в Шведте и Лойне покрывают почти весь спрос на нефтяные продукты, такие как дизельное топливо, бензин и керосин, на востоке Германии. Немецкая строительная промышленность сильно зависит от этих нефтеперерабатывающих заводов, поскольку в дорожном строительстве в основном используется асфальт, для производства которого необходим битум, получаемый при переработке нефти. Этот вопрос «имеет первостепенное значение», заявили в Ассоциации строительной промышленности Востока. Ситуация может стать особенно проблематичной после окончания зимней паузы, как только погода создаст благоприятные условия для дорожных работ.

Ассоциация указывает, что транспортировка битума из других федеральных земель и удлинение логистических маршрутов приведёт к увеличению расходов для строительных компаний. Это окажет «медвежью услугу» политически и социально востребованной устойчивости в строительной промышленности. «Государство устанавливает правила и должно гарантировать надёжность поставок, чтобы цены оставались стабильными», — заявил исполнительный директор ассоциации Роберт Момберг.

Фракция Левой партии в земельном парламенте Бранденбурга призвала федеральное правительство действовать. «Нефтеперерабатывающий завод производил около трети всего битума, необходимого для дорожного строительства в Германии», — заявил в понедельник глава фракции Себастьян Вальтер. По его словам, федеральное правительство должно было знать о проблемах, связанных с отсутствием нефти необходимого качества, пишет Die Welt.