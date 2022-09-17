Al Jazeera: «Роснефть» обвинила Германию в незаконном захвате немецких активов компании

Министерство экономики Германии объявило о передаче активов «Роснефти» на территории страны под управление правительственного агентства, таким образом обеспечив ему контроль над тремя нефтеперерабатывающими заводами российской компании, передаёт Al Jazeera. В «Роснефти» подобный шаг Берлина сочли «незаконным», добавив, что могут обратиться в суд, чтобы оспорить решение.

Правительство Германии передало под «доверительное» управление Федерального сетевого агентства страны немецкие активы российской компании «Роснефть», сообщает Al Jazeera. Под контроль агентства перешли компании Rosneft Deutschland и die RN Refining & Marketing GmbH, таким образом оно получит контроль над долями в трёх нефтеперерабатывающих заводах — PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

В Министерстве экономики Германии заявили, что решение о передаче управления над немецкими активами «Роснефти», на долю которых приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны, позволит Берлину отразить угрозу безопасности поставок энергоносителей.

Как отмечает издание, в последнее время работа нефтеперерабатывающих заводов была нарушена, так как правительство Германии решило сократить импорт российской нефти, стремясь полностью прекратить его к концу 2022 года.

В связи с этим в Берлине опасались относительно дальнейшей деятельности заводов, особенно PCK в Шведте, который находится недалеко от польской границы и обеспечивает поставки около 90% нефти, которую используют в Берлине и прилегающем регионе, включая международный аэропорт Берлин-Бранденбург.

Взяв под свой контроль эти объекты, немецкие власти смогут осуществлять переработку нефти, используя сырьё из других стран, кроме России.

Впрочем, в самой «Роснефти» подобный шаг назвали «незаконным», отметив, что могут обратиться в суд, чтобы оспорить решение Берлина.

Al Jazeera напоминает, что в начале апреля правительство Германии уже предприняло «беспрецедентный шаг», временно отдав компанию Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства страны. По данным издания, на подобный шаг в Берлине решили пойти из-за опасений относительно «непрозрачной передачи прав собственности на компанию».

Германия также была вынуждена искать новые источники энергии на фоне сокращения поставок энергоносителей из России после начала российской спецоперации на Украине.

Немецкое правительство пошло на такой «суровый шаг», как запуск законсервированных угольных электростанций. Кроме того, две атомные электростанции было решено перевести в резерв до апреля, вместо того чтобы полностью вывести их из эксплуатации до конца года, как это планировалось ранее.