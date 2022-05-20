Heute: к уходу из «Роснефти» Шрёдера мог подтолкнуть страх перед санкциями

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер объявил о своём уходе из совета директоров «Роснефти», сообщает Heute. Не исключено, что к этому его подтолкнул страх перед возможными санкциями, ведь совсем недавно в Европарламенте решили принимать штрафные меры против политиков, получающих деньги от России. К тому же экс-главу ФРГ уже лишили всех привилегий в родной стране.
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера уже давно критикуют за его близость к России, пишет Heute. Давление на него постоянно росло, и особенно усилилось после начала боевых действий на Украине. При этом экс-глава ФРГ особо не спешил принимать какие-либо меры, но сейчас, видимо, определился и объявил о своём уходе из совета директоров российской компании «Роснефть».
Не исключено, что к этому его подтолкнул страх перед возможными санкциями, допускает австрийское издание. Ведь в Европарламенте решили принимать штрафные меры против политиков, получающих деньги от России, а также европейцев, которые занимают высокие посты на российских предприятиях. Среди потенциальных кандидатов на попадание в санкционный список наряду со Шрёдером была и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
К тому же совсем недавно немецкие власти лишили Шрёдера всех привилегий, в частности сотрудников и бюро в бундестаге, на которых в год тратились сотни тысяч евро. При этом наряду с финансовым бывший канцлер Германии потерпел и имиджевый урон. В свою бытность на посту главы ФРГ он поддерживал тесные контакты с Москвой. Также его считают близким другом главы Кремля Владимира Путина. До начала действий России на Украине он называл возможные поставки Киеву оружия со стороны западных стран «бряцанием оружием» и заявлял, что «понимает Путина». Из-за этого его собственная партия, в частности нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, дистанцировались от Шрёдера. Даже встал вопрос о его исключении из политического объединения.
После ухода Шрёдера из «Роснефти» давление может усилиться и на Карин Кнайсль, которая продолжает работать на российском предприятии. При этом другие известные австрийские экс-политики уже ушли со своих постов. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель завершил свою деятельность в ЛУКОЙЛе 4 марта. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн ушёл из совета директоров компании «Российские железные дороги» 24 февраля.
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