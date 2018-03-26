Standard: отношения Европы и Турции движутся вспять — по вине Анкары К изумлению европейцев, отношения между ЕС и Анкарой уже не развиваются, а движутся в обратном направлении, пишет австрийская газета Der Standard. Эрдоган слишком авторитарен и непредсказуем для Европы, и интересы Турции не находят там поддержки — однако винить за это Анкаре следует только себя, считает автор статьи. 26 марта 2018 Der Standard

Die Presse: Курц предпочёл санкциям «канал для диалога» с Москвой Австрийский канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов из Вены в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Die Presse. Он считает важным сохранить канал для диалога с Москвой и предлагает использовать дипломатическое давление, чтобы сподвигнуть Россию к участию в расследовании. 25 марта 2018 Die Presse

ORF: в противовес Западу Путин предложил успешную авторитарную модель Глава Кремля Владимир Путин создал авторитарную модель управления государством, которая крайне не похожа на западную, заявил в интервью ORF эксперт по внешней политике Раймунд Лёв. Этим президент обеспечил себе триумфальный успех на выборах и поддержку на мировой арене. Правда, Лёв убеждён, что в Европе она не приживётся, ведь там люди живут в «совершенно другом мире». 23 марта 2018 ORF

ORF: Австрия предоставит «нейтральные войска» для миссии ООН на востоке Украины Австрия готова предоставить «нейтральные войска» для размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, сообщает ORF. Об этом заявил президент страны Александр ван дер Беллен во время своего визита в Киев. По его словам, для урегулирования конфликта необходимы солдаты, которым могут доверять обе стороны. 15 марта 2018 ORF

Der Standard рассказал гостям ЧМ-2018, как хорошо провести время в Москве Футбольные болельщики не должны пропустить Чемпионат мира, который впервые пройдёт в России. Австрийская газета Der Standard рассказывает, где лучше жить и куда сходить поесть в Москве. Россияне — хорошие хозяева, и настроение у гостей чемпионата наверняка будет на высоте, уверен корреспондент издания Андре Баллин. 9 марта 2018 Der Standard

Vienna Online: в Вене памятник героям Советской армии осквернили чёрной краской В центре Вены неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма, сообщает Vienna Online. Вандалы облили монумент чёрной краской. Местная полиция приступила к расследованию по факту нанесения серьёзного имущественного вреда. 7 марта 2018 Vienna Online

Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень» Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство. 6 марта 2018 Die Presse

Die Presse: Путин и его команда спели гимн в «Лужниках» за две недели до выборов Владимир Путин спел гимн на стадионе «Лужники» в окружении сотни тысяч своих сторонников и призвал сограждан вместе изменить Россию к лучшему, заявив: «Вместе мы — команда». Как сообщает австрийская газета Die Presse, глава Кремля ни словом не упомянул предстоящие выборы, однако мероприятие проходило под тем же девизом, что и его предвыборная кампания: «Сильный президент — сильная страна», а звёзды российской эстрады призывали зрителей голосовать за Путина. 3 марта 2018 Die Presse

Немецкий эксперт: Москва не шевелится — плата за санкции России по карману Москва никак не реагирует на призывы западных политиков ослабить антироссийские санкции, заявил в интервью Kurier эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер. По его словам, для России цена санкционного вопроса не столь высока. Более того, штрафные меры Запада «помогли Путину стабилизировать его систему», подчеркнул немецкий политолог. 28 февраля 2018 Kurier

ORF: Россия становится мировым оплотом в производстве криптовалют Низкие цены на электроэнергию, а также холодный климат создают в России идеальные условия для производства криптовалют, сообщает ORF. К тому же они помогают стране минимизировать ущерб от болезненных санкций Запада. Уже скоро Россия может стать мировым оплотом в производстве цифровых денег, считает корреспондент австрийского телеканала Карола Шнайдер. 28 февраля 2018 ORF