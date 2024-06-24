Der Standard: гостей футбольного Чемпионата Европы Германия неприятно удивила разрухой

Немецкая сборная сохраняет шансы на выход в финал Чемпионата Европы, но вот сама Германия «стала разочарованием» для прибывших гостей. Плохая мобильная связь, проблемы с транспортом и разваливающиеся города – то, на что жалуются футбольные фанаты. Мартин Шнаухюбер из австрийской Der Standard удивлён, что «экономическая сверхдержава Германия» смогла довести свою инфраструктуру до такого состояния.

«Германия, почему ты такая убитая?», — задаётся вопросом Мартин Шнаухюбер, спортивный редактор австрийской Der Standard, после посещения игр австрийской сборной в соседней стране. Он констатирует, что «плохо функционирующая инфраструктура застала многих гостей врасплох». Существенные проблемы есть с мобильной связью, организацией движения городского и междугороднего транспорта, качеством городской среды. Несмотря на то что немецкая сборная сохраняет шансы на европейское чемпионство, «Германия станет разочарованием на этом чемпионате Европы».

Его коллега Биргит Бауманн, постоянно живущая в Германии, объясняет австрийцу реалии ФРГ. Она предупреждает, что перед тем, как выехать за город, в сельскую местность нужно ознакомиться с картой доступа мобильной связи от Федерального агентства связи. В настоящий момент на 15% территории связь «плохая», а на ещё 2% «очень плохая», утверждает агентство. По словам Бауманн, федеральное правительство сейчас судится с телефонными операторами из-за малой зоны покрытия. Мартин Шнаухюбер, однако, лично столкнулся с тем, что «Интернет недоступен даже в нескольких метрах от главного вокзала Кёльна».

Кроме связи, Шнаухюбера поразил и упадок городов Германии. Матчи проходят в том числе в экономически депрессивных регионах, где закрылась добыча угля и сталелитейные производства. Например, в Гельзенкирхене, который «считается самым бедным городом Германии». «Уровень безработицы там примерно на десять процентов выше, чем в среднем по стране (5,8%), в Гельзенкирхене он превышает 14%», — объясняет состояние города Бауманн. Многие местные жители уже не замечают упадка своего города: «они уже давно объявили серость и разруху «очарованием Рура».

Неудивительно, что именно Гельзенкирхен «показал крупнейший организационный провал чемпионата Европы на сегодняшний день». После того как англичане разбили сербов со счётом 1:0, фанаты обеих команд вынуждены были более двух часов ждать трамвай, чтобы уехать от стадиона. «Кризисный штаб Гельзенкирхена», однако, отрицает транспортный коллапс. По оценкам штаба, у города «на любой временной отрезок на маршруты было выведено достаточное количество трамваев и автобусов». Биргит Бауманн предлагает смотреть на ситуацию с позитивом: «По крайней мере, сербские и английские болельщики оставались мирными, это уже что-то». Кроме того, «возможно, ответственные лица хотели устроить им небольшую вечеринку на открытом воздухе».

Не лучше ситуация и с междугородним сообщением, и прежде всего с немецкими железными дорогами. В них «в последние годы было вложено слишком мало инвестиций», — признаёт Бауманн. По очень старой дорожной сети ездит всё больше поездов, к этому добавляется хроническая нехватка персонала. В следствии чего хронические опоздания уже никого не удивляют. «Но Германия же является экономической сверхдержавой», — возмущается спортивный редактор Der Standard. Бауманн, однако, указывает, что бюджет страны хронически дефицитен. Почти половина расходов идёт только на две статьи расходов: на социальное обеспечение (37%) и оборону (11%).