NZZ: на самый большой немецкий лагерь для украинских беженцев выделяются миллионы в месяц, но условия размещения остаются катастрофическими

В 2022 году бывший аэропорт Тегель в Берлине был превращён в центр прибытия для беженцев с Украины. Размещение в этом лагере должно было быть временным, но для многих он стал местом постоянного проживания. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung посетила «самый большой лагерь беженцев в Германии» и удивилась ужасным условиям, учитывая, что ежемесячно на работу лагеря выделяется €30 млн, то есть €6 тыс. на человека в месяц.

Бывший берлинский аэропорт Тегель был превращён в 2022 году в центр для беженцев. «Палаточный городок задумывался как пункт первоначального приёма, в котором беженцы проведут максимум несколько дней, пока не будут зарегистрированы и смогут быть надлежащим образом размещены в другом месте», — указывает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Но из-за нехватки квартир в Берлине и взлетевших цен на аренду временное пребывание стало постоянным.

В лагере аэропорта Тегель сейчас живут почти 5 тыс. женщин, мужчин и детей: 4 тыс. украинцев, почти 1 тыс. просителей убежища из таких стран, как Турция, Афганистан, Ирак, Грузия и Вьетнам. «Средняя продолжительность пребывания в примитивном убежище составляет 200 дней», но, как указывает швейцарская газета, «некоторые люди живут здесь уже два года». За время сначала с начала конфликта на Украине бывший столичный аэропорт превратился в «самый большой лагерь беженцев в Германии».

Лагерь состоит из помещений на 10 или 14 коек, максимальный размер жилого отсека не превышает 35м². «Стенки из пластика и открыты, сверху, слышно всё, очень шумно». Из-за произошедшего в марте пожара «занавески, обеспечивающие визуальное разделение между кроватями, не допускаются». С гигиенической точки зрения ситуация в Тегеле сложная: «раковины часто грязные, душевые кабины сломанные, туалеты часто засорены». Администрация лагеря запрещает просящим убежище самим убирать и ремонтировать уборные, так как это не соответствует правилам размещения.

Управляет лагерем беженцев Немецкий красный крест. Расходы на содержание лагеря «невероятно высоки». Сутки пребывания одного человека в «Центре прибытия Тегель» обходятся в 200 евро. «Это 6 тыс. евро на человека в месяц, для всех 5 тыс. человек вместе взятых: добрых €30 млн в месяц», — проводит подсчёт Neue Zürcher Zeitung. Газета напоминает, что речь идёт «не о хорошем отеле для среднего класса, а об убежище». Расходы в ближайшее время ещё возрастут, так как лагерь планируют увеличить ещё на 1 тыс. мест.

«Беженцы рассматривают своё дорогое жильё не как благо, а скорее, как катастрофу», — сообщает швейцарская газета. «Любой человек, хотя бы отдалённо выглядящий как официальное лицо, тут же подвергается наводнению из отчаявшихся людей с просьбами, жалобами и вопросами». Жалобы поступают на всё: плохая еда, отсутствие врачей, непрофессиональное обучение немецкому языку. «Мы получаем уроки немецкого языка у арабов, которые не говорят ни по-украински, ни по-русски... Мы болеем, а врачи нам говорят: пейте воду!», — жалуются украинцы швейцарской Neue Zürcher Zeitung.