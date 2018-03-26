ERR: эстонские политологи предупреждают, что теперь Путин нацелился на Арктику По мнению эстонских политологов, после переизбрания российский президент Владимир Путин будет стараться урегулировать конфликт с Украиной, исключив возвращение Крыма. В то же время он начнёт активнее «демонстрировать силу» в Арктике и распространять влияние на соседние страны, такие как Белоруссия и Молдавия, предупредили эксперты в интервью ERR. 26 марта 2018 ERR

ERR: эстонские, британские и американские военные взялись за «Золотую лопату» Эстонские пехотинцы отрабатывают ведение оборонительных боёв против британской бронетехники при поддержке вертолётов ВВС США в ходе совместных учений «Золотая лопата», которые проходят на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. В рамках текущего курса обучения это первый раз, когда все подразделения действуют сообща на поле боя, рассказал в интервью ERR командующий Куперьяновским батальоном подполковник Тоомас Тынисте. 23 марта 2018 ERR

У неё на это пять причин: эстонцы пояснили, почему их президенту было трудно поздравить Путина Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было очень сложно поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства, заявил глава комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он также перечислил в интервью ERR пять причин, по которым такое «чувствительное» решение далось Кальюлайд с трудом. 22 марта 2018 ERR

ERR: Postimees раскритиковали за «советский ярлык», навешенный на нацменьшинства Эстонии Публикация в газете Postimees, где неэстонцы были обозначены советским символом в виде красной звёздочки с серпом и молотом по центру,вызвала скандал в Эстонии. Не только представители русскоязычной общины, но и многие политики и журналисты выразили своё возмущение и назвали этот инцидент позорным. Редакция Postimees уже принесла на своём сайте извинения читателям за «невнимательность», сообщает ERR. 20 марта 2018 ERR

ERR: трое нетрезвых россиян прокатились в Эстонию по льду Псковского озера Трое российских граждан незаконно пересекли на автомобиле временную контрольную линию и въехали по льду Псковского озера в Эстонию. Пограничники с кордона Вярска, выехав на лёд на вездеходе, задержали автомобиль. Выяснилось, что все трое нарушителей, которые в нём находились, были пьяны, сообщает ERR. 20 марта 2018 ERR

ERR: Эстония осуждает выборы президента России в Крыму и не будет их признавать В четвертую годовщину референдума на Крымском полуострове глава МИД Эстонии Свен Миксер выступил с заявлением, осуждающим Россию за «незаконную аннексию» Крыма. Он также обвинил «оккупационные силы» России в том, что они притесняют и нарушают права крымчан, и предупредил, что Эстония не намерена признавать результаты предстоящих президентских выборов в Крыму. 16 марта 2018 ERR

ERR: эксперты надеются на успешное выступление русскоязычной эстонки на Евровидении Музыкальный эксперт Олави Пихламяги считает, что русскоязычная оперная певица Элина Нечаева, которая выиграла отборочный тур на Евровидение от Эстонии, вполне способна добиться успеха и на международной сцене. Тем более что в ходе общего голосования выступление Нечаевой могут поддержать и «славянские народы», отметил эксперт в интервью ERR. 5 марта 2018 ERR

Эстонский политик: Россия была и остаётся экспансионистской континентальной империей Россия начиная с XVI века является экспансионистской континентальной империей, которая всегда вооружается, уверен эстонский политик Марко Михельсон. Однако, как передаёт ERR, он считает, что Эстония когда-нибудь увидит изменение этой политики, и тогда можно будет говорить о добрососедских отношениях. 16 февраля 2018 ERR

ERR: американский дипломат разъезжает по Таллину на старых «жигулях» В столице Эстонии обнаружили старые советские «жигули» с дипломатическими номерами. Как передаёт ERR, машина принадлежит советнику по политическим вопросам посольства США Брайану Тимм-Броку, который приобрёл её на 30-летие. 15 февраля 2018 ERR

ERR: эстонская разведка рассказала о вербовке агентов влияния России в Европе Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад «Эстония в системе международной безопасности», где отмечается, что «единственная угроза существованию и суверенитету» стран Балтии исходит из России. Эстонские разведчики предупреждают, что Москва активно вербует «агентов влияния» в Европе. Но вероятность «прямого военного нападения» России на страны НАТО, по их мнению, сейчас невелика, сообщает ERR. 9 февраля 2018 ERR