ERR: латвийцы не поддерживают идею бойкота Олимпиады из-за россиян и белорусов

Результаты недавно проведённого опроса свидетельствуют о том, что в латвийском обществе идея того, что спортсмены могут остаться дома из-за участия в Олимпийских играх атлетов из России и Белоруссии, не пользуется большой популярностью. Как передаёт ERR, Латвийский олимпийский комитет ещё не решил, поедут ли спортсмены на Игры в Париже, если там будут россияне и белорусы под нейтральным флагом.

Латвийский олимпийский комитет ещё не решил, поедут ли спортсмены на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже, если там будут атлеты из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Как передаёт ERR, результаты опроса показывают, что в латвийском обществе идея того, что спортсмены могут остаться дома из-за участников из этих двух стран, не пользуется большой популярностью.

С утверждением «Латвийским спортсменам следует участвовать в Олимпийских играх в Париже, в том числе, если там будут нейтральные атлеты из России и Белоруссии» категорически не согласны 14% жителей Латвии, ещё 12% скорее не согласны, а у 20% — нейтральное отношение.

С данным утверждением скорее согласны 16%, определённо согласен 31% опрошенных, а 7% респондентов не смогли сформулировать своё отношение по этому вопросу.

Латвийский олимпийский комитет же, оценивая возможности участия в Олимпиаде в Париже, хочет сначала дождаться позиции Украины по этому вопросу, а она ещё не известна. На самой Украине на эту тему звучали разные мнения, но окончательное решение не сформулировано. Латвийский олимпийский комитет ранее заявлял, что спешить с отзывом участия латвийских спортсменов не стоит, поскольку до Олимпиады ещё много времени.

Как отмечает портал, наибольшую поддержку участию латвийских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, даже если там будут атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами, выразили респонденты русской национальности (51% — определённо за) и респонденты другой национальности (55% — определённо за). Среди латышей 20% — против, 17% — скорее против, 20% — настроены нейтрально, 17% считают, что участвовать скорее надо, а 18% полагают, что участвовать точно надо.