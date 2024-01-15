ERR: латвийцы не поддерживают идею бойкота Олимпиады из-за россиян и белорусов
Латвийский олимпийский комитет ещё не решил, поедут ли спортсмены на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже, если там будут атлеты из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Как передаёт ERR, результаты опроса показывают, что в латвийском обществе идея того, что спортсмены могут остаться дома из-за участников из этих двух стран, не пользуется большой популярностью.
С утверждением «Латвийским спортсменам следует участвовать в Олимпийских играх в Париже, в том числе, если там будут нейтральные атлеты из России и Белоруссии» категорически не согласны 14% жителей Латвии, ещё 12% скорее не согласны, а у 20% — нейтральное отношение.
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