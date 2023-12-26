Reuters: россияне и белорусы не выступят в конном спорте на Олимпиаде 2024

Международная федерация конного спорта приняла решение о запрете участия россиян и белорусов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщает Reuters, такое решение в руководстве объяснили невозможностью организовать отдельный отбор для спортсменов из этих двух стран, поскольку из-за введённого ранее запрета они не принимали участие в стандартной квалификации в течение всего 2023 года.

Российские и белорусские конники не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в качестве нейтральных спортсменов, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Международной федерации конного спорта.

Своё решение организация объяснила невозможностью провести отдельный отбор, поскольку стандартная квалификация продолжалась в течение всего 2023 года и закончится 31 декабря, в то время как россияне и белорусы не участвовали в соревнованиях по конному спорту со 2 марта 2022 года.

Кроме того, как отмечает издание, меры, запрещающие участие конников из этих двух стран, останутся в силе и на следующий год. «Ни одно мероприятие конного спорта, организованное в России и Белоруссии, не может быть включено в календарь Международной организации конного спорта на 2024 год», — добавляется в заявлении.