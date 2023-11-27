Le Monde: созданные Москвой альтернативы Олимпиаде угрожают господству МОК в мире спорта
В начале недели глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с предостережением в адрес России, напомнив, что «спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями», пишет Le Monde. Поводом стали планы Москвы провести «Игры Дружбы» в Екатеринбурге в сентябре 2024 года, сразу после Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.
В течение последних двух лет Россия, чьё участие в Олимпиаде-2024 всё ещё остаётся на усмотрение МОК, не переставала оспаривать авторитет Международного олимпийского комитета, обвиняя его в «этнической дискриминации» и использовании спорта в качестве «инструмента политического давления», отмечает издание.
«Игры Дружбы», «Игры будущего» и «Игры БРИКС» в Казани в июне — Москва пускает в ход все средства, чтобы конкурировать и «подрывать мировой спортивный порядок, созданный МОК», — констатирует газета. Россия без колебаний использует влияние, чтобы привлечь на свою сторону дружественные страны, в частности, членов Шанхайской организации сотрудничества. Министр спорта России Олег Матыцин утверждает, что эти инициативы не являются альтернативой МОК и что у них нет других целей, кроме как позволить российским спортсменам участвовать в соревнованиях международного уровня.
Тем не менее угроза для МОК реальна, и комитет хорошо это понимает, замечает Le Monde. В письме от 31 октября Олимпийский комитет предписал своим членам, «учитывая растущую политизацию мирового спорта», не принимать участия в «мятежных» соревнованиях во имя уважения к независимости и автономии спорта.
По словам издания, в период геополитических конфликтов, проблем с соблюдением прав человека, климатических изменений и всё большей свободы высказываний среди спортсменов организацию раздирают на части «центробежные силы», ставящие под угрозу её существование.
«Олимпийский мир чрезвычайно хрупок по отношению к этим вопросам. Мы видим МОК как сильную, мощную организацию. Но фактически это колосс на глиняных ногах, находящийся в постоянном напряжении», — анализирует исследователь Пим Вершюрен. По его словам, главной заботой этой организации на деле является защита «олимпийских целей, символов и коммерческих контрактов». И с появлением конкурентных соревнований МОК чувствует себя в наибольшей опасности, ведь олимпийское движение не стало исключением в процессе отдаления мира от Запада, заключает Le Monde.
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