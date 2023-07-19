Independent: глава МОК назвал «уважительное поведение» ключевым условием для допуска российских спортсменов на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что ключевым фактором для принятия окончательного решения о возможности допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже является их поведение на международных соревнованиях. Однако делать окончательные выводы на этот счёт, по его мнению, ещё слишком рано, сообщает The Independent.
Корректное и уважительное поведение спортсменов во время международных соревнований может стать ключевым фактором для принятия окончательного решения Международного олимпийского комитета относительно возможности допуска россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил во вторник президент МОК Томас Бах, пишет The Independent.
«На нас лежит ответственность не наказывать спортсменов за действия их правительства», — подчеркнул при этом глава МОК. Он также отметил, что «ещё слишком рано делать окончательные выводы», говорится в статье.
Ранее Бах уже заявлял о том, что МОК «в надлежащее время и по своему усмотрению» может принять собственное окончательное решение, не исключая при этом запрет на участие российских и белорусских спортсменов, напоминает The Independent. В то же время он пояснил, что его организация больше заинтересована в том, чтобы обеспечивать корректное поведение участников во время соревнований, а не следить за политикой.
«Сейчас важнее следить за ситуацией на игровом поле и за тем, все ли уважают и соблюдают правила и условия», — заявил Бах журналистам на онлайн-брифинге в преддверии начала обратного отсчёта до торжественной церемонии открытия Игр в Париже, которая должна состояться через год с небольшим. «Мы видим, что это работает очень хорошо», — также подчеркнул глава МОК. «Они проявляют уважение, ясно демонстрируя, что отправились соревноваться с лучшими спортсменами мира», — заключил он.
Международный олимпийский комитет в этом году содействовал тому, чтобы спортивные руководящие органы одобрили присутствие некоторых спортсменов из России и Белоруссии в качестве нейтральных участников международных соревнований, включая и отборочные соревнования перед Олимпиадой, отмечает The Independent.
При этом федерации футбола и лёгкой атлетики заняли самые жёсткие позиции по отношению к России. В частности, российские команды были исключены из квалификационных матчей на чемпионат мира по футболу среди мужчин и женщин. В то же время в теннисе и велоспорте россиянам и белоруссам по-прежнему позволяли соревноваться в качестве нейтральных спортсменов, говорится в статье.
Руководящим органам в каждом отдельном олимпийском виде спорта принадлежит решающее слово для определения того, какие спортсмены могут быть допущены до соревнований. При этом бывает довольно трудно найти общий подход в том, что касается определения нейтральности. Для этого даже пришлось привлекать Спортивный арбитражный суд, пишет The Independent.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК полностью исключить Россию из всех соревнований. В то время как украинские теннисистки, в том числе полуфиналистка Уимблдона Элина Свитолина, отказались пожать руку соперницам из России и Белоруссии, что вызвало осуждающую реакцию среди публики на кортах «Ролан Гаррос» и Уимблдона: зрители освистали их за нарушение протокола, говорится в статье.
Кроме того, к Играм в Париже готовится специальный текст «олимпийского перемирия» — древней греческой традиции, согласно которой все войны на время соревнований прекращались, чтобы обеспечить безопасность всех участников. По словам Баха, французское правительство в качестве принимающей стороны должно инициировать такую резолюцию: «Мы ждём этого, а потом будем ожидать результата, с которым могли бы согласиться все государства, входящие в состав ООН», — пояснил глава МОК.
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