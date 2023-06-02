SCMP: российских и белорусских бадминтонистов могут скоро допустить до международных соревнований

Всемирная федерация бадминтона в августе рассмотрит вопрос о допуске к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, пишет SCMP. Предполагается, что бадминтонисты из этих стран смогут принять участие в турнирах в нейтральном статусе. В федерации при этом подчеркнули, что следуют рекомендациям, которые ранее озвучил Международный олимпийский комитет.

Всемирная федерация бадминтона (ВФБ) рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, федерация обсудила вопрос допуска на заседании своего совета на этой неделе, по итогам которого представители ВФБ сообщили, что спортсменов из России и Белоруссии могут пустить на соревнования уже скоро.

Хотя в ВФБ снова подчеркнули, что «решительно осуждают» действия России на Украине, там вместе с тем поддержали позицию Международного Олимпийского комитета, который ранее заявлял, что события в мире не должны затрагивать профессиональную деятельность спортсменов, говорится в материале SCMP.

«ВФБ убеждена, что спорт должен способствовать поддержанию мира и солидарности между всеми людьми и не должен становиться средством для распространения геополитического влияния. По этой причине — и в соответствии с рекомендациями МОК — мы поручили составить регламентно-оперативную базу для допуска спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных участников, и эта база будет представлена совету ВФБ на его следующем заседании в августе», — цитирует газета заявление организации.

Как напоминает SCMP, ВФБ отстранила россиян и белорусов от соревнований в марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине. В апреле федерация оставила отстранение в силе.