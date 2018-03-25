Ouest-France: глава МИД Франции назвал Россию «страной-агрессором» в конфликте с Украиной Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Киев назвал Россию «страной-агрессором» в отношении Украины, сообщает Ouest-France. Как передаёт издание, Ле Дриан также призвал Россию обеспечить долгосрочное соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, после чего Киеву надлежит выполнить свою часть минских договорённостей. 25 марта 2018 Ouest-France

Ouest-France: Россия — всё ещё сверхдержава, но экономика здесь ни при чём Россия в полной мере восстановила свой статус военной и политической сверхдержавы после распада СССР, однако её экономическое положение остаётся хрупким, отмечает Oust-France. Главной ахиллесовой пятой России всё еще остаётся чрезмерная зависимость от природных ресурсов, а также доминирующая роль государства в экономике, уверен автор статьи. 18 марта 2018 Ouest-France

OF: Макрон бойкотировал россиян на книжной выставке ради солидарности с Лондоном Эммануэль Макрон не посетил российский стенд на крупнейшем книжном салоне в Париже, чтобы выразить тем самым свою поддержку Великобритании в деле об отравлении бывшего агента Скрипаля. При этом он напомнил, что необходимо вести диалог с представителями культуры и гражданского сообщества России, тем более что далеко не все они поддерживают своё правительство, пишет Ouest-France. 17 марта 2018 Ouest-France

Ouest-France: французов пугают «сибирским холодом», но до Сибири им далеко В Европе — аномальные морозы, и во Франции столбик термометра может опуститься до -10 °C. Журналисты говорят о «сибирских холодах», однако метеорологи напоминают: в настоящей Сибири температура доходит до -45 °C, пишет Ouest-France. 27 февраля 2018 Ouest-France

Ouest-France: на Москву обрушился самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений В Москве зафиксирован самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений, сообщает Ouest-France. Из-за поваленных снегом и льдом деревьев и разрывов линий электропередач погиб по меньшей мере один человек и пятеро пострадали. Синоптики предупреждают, что погода будет ухудшаться, а власти Москвы советуют воздержаться от поездок на личных авто. 5 февраля 2018 Ouest-France

Ouest-France: закарпатские венгры боятся украинской ассимиляции Украинские власти намерены сделать так, чтобы большинство предметов в школах преподавалось на украинском языке, но это вызывает массу вопросов и опасений у этнических меньшинств, в том числе у венгерской диаспоры, пишет Ouest-France. Издание отмечает, что в Закарпатье, где компактно проживают венгры, под угрозой закрытия находится более 70 школ, обучение в которых идёт на венгерском языке. 10 января 2018 Ouest-France

Ouest-France: с Россией все средства хороши — вплоть до исключения из Совбеза Чтобы разрешить конфликт на Украине, нужно скорректировать международный баланс сил, пишет французский историк Антуан Арьяковски в своей статье для Ouest-France. Для этого он предлагает сделать членство в Совете Безопасности ООН не гарантией безопасности, а привилегией, связанной с несением ответственности. А тех, кто этому статусу не соответствует, он советует исключать из Совбеза. 20 октября 2017 Ouest-France

Ouest-France: Россия побьёт советский рекорд по сбору зерна Россия в этом году побьёт рекорд по количеству собранного урожая зерна, установленный в 1978 году, сообщает Ouest-France. Как пишет французское издание со слов министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва, благодаря собранному урожаю Россия сможет экспортировать 30 млн тонн пшеницы в 2017—2018 годах и тем самым сохранить своё лидерство. 30 сентября 2017 Ouest-France

Ouest-France: Франция и Германия защитят Прибалтику от «потенциального агрессора» На саммите ЕС в Таллине министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и её французская коллега Флоранс Парли выразили обеспокоенность относительно грядущих военных учений Москвы «Запад-2017», пишет Ouest-France. Париж уверен, что это часть российской «стратегии устрашения», в то время как Берлин оценивает количество участников манёвров «более чем в сотню тысяч» человек. 7 сентября 2017 Ouest-France

Ouest-France: пока одни белорусы собираются к войне с Вейшнорией, другие просят её гражданства Для совместных российско-белорусских учений Минск опубликовал карту с воображаемыми противниками, среди которых оказалась выдуманная страна Вейшнория. Белорусские интернет-пользователи обратили всё в шутку, придумав флаг, герб страны и публикуя заявления от имени Министерства иностранных дел Вейшнории, сообщает Ouest-France. 3 сентября 2017 Ouest-France