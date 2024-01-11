Украина страдает от нехватки боеприпасов и ждёт, что конгресс США одобрит ей новый пакет помощи. Однако там конгрессмены стали считать эту статью расходов слишком дорогостоящей, пишет Ouest-France. Теоретически помочь ей могла бы и Европа, однако сам Киев признался, что у него есть только план А — Америка.

У украинской армии значительно снизилась интенсивность стрельбы: с 6000 до 2000 выстрелов в день, пишет Ouest-France. Не хватает не только снарядов, но и танков, бронемашин пехоты. Средств ПВО пока достаточно, но украинские генералы признаются, что уже в среднесрочной перспективе им не обойтись без помощи западных стран.

«Над украинской армией сейчас нависла вполне реальная нехватка боеприпасов и техники», — пишет автор статьи. С начала войны Пентагон осуществил уже 54 передачи техники и боеприпасов на $24 млрд. А если считать с 2014 года, на вооружение Киева конгресс уже выделил более $47 млрд. Но американские парламентарии стали считать эту статью расходов слишком дорогой.

«Как и во всех хороших вестернах, когда ситуация становится критической, с сигнальным рожком прибывает кавалерия», — пишет автор статьи. В случае с Украиной такой кавалерией могли бы стать европейцы. Они запланировали на 1 февраля внеочередной саммит, на котором намерены обсудить стратегию на случай отсутствия, не обязательно временного, поставок техники и боеприпасов от американцев.

Но Киев иллюзий не питает, пишет издание, — он ожидает именно кавалерию США. Так, министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что новый пакет помощи США в итоге будет одобрен: «У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А». Под планом А имеется в виду Америка.