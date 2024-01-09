Judging Freedom Оригинал

Judging Freedom: Запад потворствует военным преступлениям ВСУ против России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинская армия использует откровенно террористические методы, нападая на гражданское население России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший британский дипломат Алистер Крук. По его словам, за подобные военные преступления наказания должен нести не только Киев, но и те, кто поставляет ему оружие.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: И они (киевский режим.  ИноТВ) не могут долго продержаться, поскольку сейчас они просто прибегают к нанесению ударов ракетами большой дальности по гражданскому населению России, по её мирным городам.

А это уже не военная операция. Это терроризм. И даже Соединённые Штаты не смогут долго мириться с ракетными ударами по Белгороду, по России и с убийством множества мирных жителей, которые совершали рождественские покупки. Так что я не думаю, что это продлится долго.
 
Насколько опасно для мировой стабильности то, что боеприпасы, которыми обстреливают российских мирных граждан, производятся в США?
 
АЛИСТЕР КРУК: Что ж, вероятно, последние (ракеты, использованные для атаки на Белгород.   ИноТВ) были произведены в Чехии. Но это то же самое, что мы наблюдаем в секторе Газа. Это (поставки оружия. ИноТВ) делает страну соучастницей. А сектор Газа очень ярко и ясно высвечивает весь украинский конфликт.
 
Нападения Украины на мирных жителей, проживающих в России, в России в границах 91 года, которые не имеют никакого отношения к Украине. Нападения на мирных жителей, приводящие к такому большому количеству смертей, неприемлемы. Это военное преступление. И, следовательно, государства, поставляющие для этого ракеты большой дальности, являются соучастниками военного преступления против России.
 
Дата публикации 08 января 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
теги
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