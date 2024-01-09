Украинская армия использует откровенно террористические методы, нападая на гражданское население России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший британский дипломат Алистер Крук. По его словам, за подобные военные преступления наказания должен нести не только Киев, но и те, кто поставляет ему оружие.

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат: И они (киевский режим. — ИноТВ) не могут долго продержаться, поскольку сейчас они просто прибегают к нанесению ударов ракетами большой дальности по гражданскому населению России, по её мирным городам.

А это уже не военная операция. Это терроризм. И даже Соединённые Штаты не смогут долго мириться с ракетными ударами по Белгороду, по России и с убийством множества мирных жителей, которые совершали рождественские покупки. Так что я не думаю, что это продлится долго.

Насколько опасно для мировой стабильности то, что боеприпасы, которыми обстреливают российских мирных граждан, производятся в США?

АЛИСТЕР КРУК: Что ж, вероятно, последние (ракеты, использованные для атаки на Белгород. — ИноТВ) были произведены в Чехии. Но это то же самое, что мы наблюдаем в секторе Газа. Это (поставки оружия. — ИноТВ) делает страну соучастницей. А сектор Газа очень ярко и ясно высвечивает весь украинский конфликт.

Нападения Украины на мирных жителей, проживающих в России, в России в границах 91 года, которые не имеют никакого отношения к Украине. Нападения на мирных жителей, приводящие к такому большому количеству смертей, неприемлемы. Это военное преступление. И, следовательно, государства, поставляющие для этого ракеты большой дальности, являются соучастниками военного преступления против России.

Дата публикации 08 января 2024 года.