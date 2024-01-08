Judging Freedom: Байден пойдёт даже на ядерную войну, чтобы избежать поражения на Украине

Победа Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от развития украинского конфликта. Поэтому у главы Белого дома может появиться соблазн использовать ядерное оружие в надежде склонить чашу весов в свою пользу, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Рэй, является ли Украина фактически трупом в смысле её военного потенциала? И если дело обстоит так, рассказало бы разведывательное сообщество об этом Джо Байдену, или они продолжают приукрашивать все донесения ему?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Является ли она трупом? Вероятно, нет. Находится ли она на системе жизнеобеспечения? Да. Всё зависит от того, когда Путин захочет, так сказать, перекрыть ей кислород. Всё сводится к этому.

Теперь что касается разведывательного сообщества. Я не думаю, что кто-то обращает внимание на честных аналитиков, которые там всё ещё работают. Глава Национальной разведки Аврил Хейнс и глава ЦРУ постоянно говорят президенту: «Послушайте, всё будет хорошо. Мы очень оптимистично относимся к контрнаступлению. И знаете что? У России заканчиваются боеприпасы, и у России нет собственных возможностей для производства большего количества вооружений». Даже шутить по этому поводу не получается.

Но это неправда!

РЭЙ МАКГОВЕРН: Ситуация на 180 градусов отличается от той, что существовала год назад, когда они это говорили. И теперь, конечно, все об этом знают. Так что же они сейчас говорят президенту? Я не знаю. Я не знаю, насколько он способен смириться с фактом и сказать: «Да мы проиграли, и что нам теперь делать? И что мы будем делать в секторе Газа?»

Так что время сейчас очень непростое, в этом году пройдут выборы. Я боюсь того, что решит сделать президент.

Чего вы боитесь?

РЭЙ МАКГОВЕРН: Помните, как президент Кеннеди сказал в своей знаменитой речи в Американском университете: «Чего мы никогда не должны делать, так это давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия».

Именно это и происходит на Украине. И искушение применить ядерное оружие возникнет не у России. А у этого парня, который планирует переизбраться. Если станет совершенно ясно, что он проиграл на Украине, проиграет выборы. И угадайте, что произойдёт потом?

Существуют множество доказательств. Он может закончить в тюрьме так же, как его сын Хантер, а также Блинкен и Салливан, которые подлежат судебному преследованию. Поэтому личные ставки, как я уже говорил, столь же невероятно важны, как и ситуация на местах.

Дата публикации 05 января 2024 года.