Die Presse: Западу нужно принять «неудобную реальность» на Украине

Все прогнозы Запада по поводу скорого поражения России не сбылись, пишет Die Presse. Кремль смог улучшить свою военную стратегию, нарастить производство вооружения, а также стабилизировать экономику. Западу пора принять эту «неудобную реальность», смириться с тем, что Киев не сможет вернуть свои территории, и использовать любую возможность, чтобы возобновить диалог с Кремлём.
Запад всегда любил представлять Россию либо абсолютным злодеем, либо хрупким созданием, пишет Die Presse. И когда начались боевые действия на Украине, в США и Европе надеялись, что страна развалится под давлением санкций и, возможно, даже проиграет на поле боя.
Но все эти прогнозы оказались ошибочными. Кремль смог улучшить свою военную стратегию, нарастить производство вооружения, а также стабилизировать экономику. Обычные граждане последствий СВО на себе практически не ощутили. И они активно поддерживают своего президента Владимира Путина.
А вот на Западе поддержка Киева начинает ослабевать. И на фоне всего этого западным политикам необходимо как можно скорее принять «неудобную реальность» той ситуации, которая сложилась на Украине, смириться с мыслью, что она не сможет вернуть все свои территории. США и Европе нужно сосредоточиться на укреплении украинской обороны, а также использовать любую возможность, чтобы возобновить диалог с Кремлём.
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