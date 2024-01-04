France 2: желающих воевать всё меньше — Украина из-за нехватки призывников прибегает к «похищениям»

Киев не скрывает, что ему не хватает личного состава на фронте — и применяет всё более жёсткие методы для поддержания притока новобранцев, включая так называемые рейды, которые фактически являются похищениями, передаёт France 2. Как подчёркивает спецкор канала, немало украинских мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну, несмотря на то, что это сейчас запрещено, подчас даже подвергая себя смертельной опасности ради того, чтобы избежать мобилизации.

На границе c Румынией идёт отлов тех, кто бросил свою страну.

ПОГРАНИЧНИК: Добрый день! Погранслужба Украины. Предъявите документы для проверки.

Эти пограничники в нынешнем году задержали три тысячи украинцев, которые пытались сбежать в Румынию. Это в два раза больше, чем было в 2022-м. Речь о мужчинах, которые пытаются избежать мобилизации. Одного такого задержал три дня назад Андрей Тарнавский.

АНДРЕЙ ТАРНАВСКИЙ, старший сержант Пограничной службы Украины: Паспорт у него был, но он так и не смог объяснить, с какой целью едет за границу. Заявил, что якобы работать едет — ну я тогда ему сказал: «Давай позвоним человеку, который тебя на работу взял». Всё оказалось враньём.

Задержания иногда проводятся жёстко — как видно на этих кадрах, где украинцев укладывают на землю с руками за головой. В соответствии с законами военного времени мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, не имея специального разрешения. Поэтому некоторые обращаются к контрабандистам — и очень дорого платят за возможность уехать.

ПОГРАНИЧНИК: Сколько вы заплатили?

МУЖЧИНА: Три с половиной тысячи евро.

Такие мужчины пытаются попасть в Молдавию, Польшу и Румынию. Мы вышли на связь с одним из тех, кому удалось бежать. В глазах многих украинцев он — предатель.

АНДРЕЙ, уклоняется от мобилизации: Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернёшься на Украину — найдём тебя и убьём, ты в списке».

Своё местонахождение Андрей нам не раскрывает — боится, что его смогут отыскать. Но он всё-таки рассказал нам, как бежал: до границы доехал на поезде, а затем вплавь пересёк реку Днестр на границе с Молдавией — на нашей карте мы отметили её синим цветом. Путешествие с риском для жизни длиной 36 часов — и двигало человеком только одно желание: избежать войны.

АНДРЕЙ: Днестр — большая река с сильными течениями. Рюкзака у меня не было, только небольшой пластиковый футляр, где были телефон и паспорт. У меня много друзей в России, я часто туда ездил, и сражаться против неё мне было бы так же тяжело, как сражаться против Украины. Я хотел бы пережить эту войну на дистанции.

А Украине всё сильнее не хватает личного состава на фронте. Прессинг становится всё более жёстким: на улицах мужчины призывного возраста подвергаются так называемым рейдам, то есть похищениям. Такое случилось с этим мужчиной в Черновцах на западе Украины, когда он в компании друга отправился в театр посмотреть спектакль.

МУЖЧИНА: Они меня окружили со всех сторон и схватили, заставили за ними пойти. Двое меня держали за руки, четвёртый шёл передо мной; убежать у меня возможности не было.

Мужчину затолкали в микроавтобус и отвезли в военкомат. Там его заперли в камере, а позднее увезли в учебный лагерь. В итоге его освободили благодаря вмешательству адвоката. Теперь этому украинцу, не желающему воевать, грозит тюремный срок до пяти лет.

АЛЕКСАНДРА ЛЭЙ, специальный корреспондент France 2 на Украине: Украина испытывает жестокую нехватку готовых сражаться мужчин, и на таком фоне общество, похоже, раскололось на два лагеря: тех, кто хочет иметь возможность выбирать, идти в армию или нет, и тех, кто считает необходимым ввести всеобщую воинскую повинность. На третьем году военных действий мобилизация будет выступать одним из ключевых вопросов.

Дата выхода в эфир 02 января 2024 года.