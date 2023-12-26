СТРАНА: в ВСУ заберут даже карликов, одноглазых и инвалидов без частей конечностей

17:00
Психолог Лаврова посоветовала сохранять объективность при подведении итогов года
Кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра «Психодемия» и спикер в Skillbox Елена Лаврова посоветовала правильно подводить итоги уходящего года, отмечая положительные моменты и делая выводы из неудач.
16:59
В Российской кинологической федерации рассказали о подготовке собаки к салютам
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как подготовить собаку к новогодним салютам.
16:58
Бизнес-тренера Сергея Галантера в Москве арестовали по делу о мошенничестве
Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнес-тренера Сергея Галантера.
16:57
Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины
На территории Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».
16:54
Касаткина — о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала желание испанца Рафаэля Надаля вернуться на корт после травмы.
16:53
Politico присудила Боррелю титул «Бората от мира дипломатии»
Редакция американской интернет-газеты Politico присудила главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю звание «Борат от мира дипломатии». Как считают журналисты, с тех пор, как Боррель стал «царём» европейской внешней политики, он ни разу не упускал возможность попасть в просак.
16:52
Москву украсили 1500 праздничных плакатов в честь Нового года и Рождества
В Москве разместили 1500 праздничных плакатов, посвящённых Новому году и Рождеству.
16:50
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
16:50
Sankei: Mitsui&Co отзывает в Японию своих сотрудников с «Арктик СПГ — 2»
Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с «Арктик СПГ — 2».
16:48
Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пытается вернуть деньги за недобросовестное выполнение ремонтных работ.
16:45
Бестемьянова — о желании ФФККР ужесточить переходы фигуристов в другие сборные: здесь нет ничего нового
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила перехода фигуристов в другие сборные.
16:44
В сети вышел тизер специального эпизода «Чебурашки»
В интернете вышел тизер мини-фильма «Чебурашка. Выходной», который режиссировал постановщик оригинальной ленты Дмитрий Дьяченко.
16:44
CEBR: экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года, говорится в прогнозе Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
16:40
Капремонт провели в более чем 2000 жилых домов Москвы в этом году
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.
16:39
Фармаколог Усов назвал холодец одним из самых полезных новогодних блюд
Фармаколог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов рекомендовал холодец в качестве одного из самых полезных блюд на новогоднем столе.
16:39
На улицах Москвы запустили новогодний трамвай «Татра Т3»
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о новогоднем трамвае «Татра Т3», который будет ездить по столичным улицам до 24 января.
16:37
В Москве фотовыставку посвятили построенным в 2023 году соцобъектам
На Гоголевском бульваре Москвы открылась фотовыставка «Главный импульс города», посвящённая итогам развития столицы в 2023 году.
16:37
В Петербурге начали строить научно-исследовательское судно «Иван Фролов»
В Санкт-Петербурге приступили к изготовлению научно-исследовательского судна «Иван Фролов» для экспедиций в Арктику и Антарктику.
16:35
Великая надеется, что компенсацию ОКР получат все подвергшиеся санкциям спортсмены
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая выразила надежду на то, что все спортсмены сборной получат компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР).
16:34
Морской и наземный транспорт в Севастополе приостановил движение
Движение морского и наземного транспорта в Севастополе приостановлено.
16:34
Польский генерал: Киев искал успехи в пропаганде, а не на фронте
Командование ВСУ провалило контрнаступление, потому что Киев сделал ставку на пропаганду, а не на успехи на фронте, считает бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько.
16:33
В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за планов новой мобилизации
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему из-за появления новостей о новой волне мобилизации на Украине.
16:33
Борисов: конвейерное производство увеличит группировку спутников в 15 раз
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что конвейерное производство и частные компании увеличат группировку спутников России в 15 раз к 2036 году.
16:30
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
16:29
В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении о минировании ТЦ
В Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя Можги за заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра.
16:27
Ионов: я точно знаю, в каком клубе окажусь
Бывший полузащитник «Ростова» Алексей Ионов поделился планами на будущее в профессиональной карьере.
16:20
Роднина — о переходе фигуристов в другие сборные: правила должны чётко исполняться
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала идею исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе об ужесточении правил по смене спортивного гражданства.
16:18
Британские ВМС снова сообщили о взрыве в 60 морских милях от Ходейды в Йемене
В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании заявили об инциденте со взрывом у берегов йеменского порта Ходейда.
16:17
Бочкарёв: строительство метро Москвы стимулирует развитие промышленности
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что при строительстве столичного метрополитена используют материалы и комплектующие отечественного производства, поступающие из разных регионов страны.
16:16
Залужный заявил, что не отправлял Зеленскому запрос на 500 тысяч мобилизованных
Командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный.
16:15
Главе Кургана избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
В рамках дела о халатности суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определённых действий.
16:12
Сёмин считает Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой половины сезона РПЛ.
16:09
В новостройках Москвы сделают обязательной установку зарядки для электромобилей
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская заявила, что подготовлен проект нормативов, обязывающих установку зарядных станций для электромобилей в новостройках города.
16:09
Кабмин: Россия будет выделять свыше 240 млрд рублей в год на развитие космоса
Россия будет выделять более 240 млрд рублей ежегодно на финансирование космической отрасли.
16:08
Власти Тверской области поздравили ветерана Нечаеву со 100-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Нину Нечаеву со 100-летием.
16:03
Скончался актёр из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин
Британский актёр Ричард Франклин, известный по ролям в проектах «Доктор Кто» и «Изгой-Один. Звёздные войны. Истории», скончался на 88-м году жизни.
16:03
В Ставропольском крае построили 15 ФАПов в 2023 году
В Ставропольском крае в 2023 году появилось 15 новых ФАПов, также закуплено 38 санитарных автомобилей и 12 единиц медоборудования.
16:02
В Москве арестовали водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД
Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАД ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в суде.
16:01
Непомнящий сыграл вничью с 15-летним Амангелды на ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Ернура Амангелды из Казахстана не смогли выявить победителя в матче на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).
16:00
Лолита пожаловалась на призывы убрать её из новогодних эфиров из-за вечеринки Ивлеевой
Эстрадная певица Лолита Милявская пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
15:56
Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
Таможенно-налоговая служба Люблина заявила, что польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска «Дорохуск», в результате чего время ожидания выросло до месяца.
15:53
В медучреждения Подмосковья поступило 120 машин скорой помощи в 2023 году
С начала 2023 года в медучреждения Московской области поступило около 120 новых машин скорой помощи, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
15:51
Билан вслед за Киркоровым объяснил своё участие в вечеринке Ивлеевой
Российский певец Дима Билан объяснил своё участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
15:51
Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за «голую» вечеринку у Ивлеевой
Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
15:46
Захарова напомнила «лондонским моралистам» о зверствах против ирландцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя иск Дублина против Лондона, напомнила «лондонским моралистам» о зверствах Великобритании против ирландцев.
15:45
Daily Mail: британская туристка пропала в море после шторма в Таиланде
Туристка из Великобритании пропала в Таиланде после того, как судно затонуло во время шторма.
15:45
Объявлены итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году выполнены строительные работы на дорогах, общая протяжённость которых составила 22,1 тыс. км.
15:45
В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в сдаче несуществующих квартир
Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве, во время которого двое мужчин сдавали несуществующие квартиры.
15:44
Файзуллаев признан лучшим футболистом 2023 года в Узбекистане
Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом 2023 года в Узбекистане.
15:43
Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала года
Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала 2023 года, в том числе линии электропередачи, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения.