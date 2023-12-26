СТРАНА: в ВСУ заберут даже карликов, одноглазых и инвалидов без частей конечностей

Кабинет министров Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект по военной службе, одним из положений которого является возможность мобилизовать инвалидов третьей группы. Как пишет «СТРАНА.ua», годными для службы станут станут люди с отсутствием одного глаза, параличом кисти и карлики. Отсутствие пальцев и укорочение ноги на 7 см или более также не станет преградой для мобилизации, равно как и отсутствие почки, лёгкого или мочевого пузыря или кастрация у мужчин.

Одно из положений законопроекта по военной службе, который кабинет министров Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду, — возможность мобилизовать инвалидов третьей группы. Как пишет «СТРАНА.ua», помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы, также отсрочки не будет у лиц, чья жена — инвалид 3 группы.

В законопроекте предлагается оставить отсрочку только для мужчин, чьи жёны имеют 1 и 2 группы инвалидности.

Кроме того, издание опубликовало список заболеваний, людей с которыми планируют призвать в ВСУ.

Годными к службе станут люди с отсутствием одного глаза или слепые на один глаз. Паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев и укорочение ноги на 7 см или более не станет преградой для мобилизации, равно как и отсутствие почки, лёгкого или мочевого пузыря или кастрация у мужчин.

Кроме того, неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес, и карликовость с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин не будут основанием для отсрочки.