People’s World: политика Байдена в отношении конфликта на Украине потерпела крах

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Посол Палестины не исключил расширения конфликта в Газе на приграничные страны
Конфликт в секторе Газа может перекинуться на другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
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В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд с помощью QR-кода
В РЖД прорабатывают вопрос посадки в поезд с помощью QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги».
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Главы Минобороны США и Украины обсудили укрепление военной помощи Киеву
Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров обсудили укрепление военной помощи Киеву.
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ТСН: в Одессе произошли взрывы
В Одессе произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.
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Посол заявил, что санкции не повлияли на отношения России и Казахстана
Антироссийские санкции не повлияли на торгово-экономические связи Казахстана и России. Об этом заявил российский посол в республике Алексей Бородавкин.
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«Зеркало недели»: в Херсоне произошло два взрыва
Два взрыва произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
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В ООН заявили о кризисной ситуации с голодом в секторе Газа
Продовольственная и сельскохозяйственная организация всемирной организации предупредила о наивысшем уровне продовольственного кризиса в секторе Газа.
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Орбан поинтересовался, собирается ли ЕС принимать Украину с российскими регионами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался у европейских чиновников, собираются ли они принимать Украину в ЕС с российскими регионами.
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Орбан заявил, что ЕС не готов к приёму Украины
Украина не готова к вступлению в Евросоюз, также к этому не готово само объединение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Глава МВД Чехии: стрельба в Праге не связана с международным терроризмом
Стрельба в Праге не связана с международным терроризмом. Об этом сообщил глава чешского МВД Вит Ракушан.
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Актёр Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Актёр Сергей Пепеляев, известный по роли в фильме «Географ глобус пропил», умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо».
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В этом году россияне чаще всего летали в Москву и Ереван
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали авиабронирования с января по декабрь и рассказали, куда россияне чаще всего летали в 2023 году. RT ознакомился с результатами исследования.
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Президент «Милана» — о Суперлиге: ещё слишком рано высказывать мнения
Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о перспективах участия в европейской Суперлиге.
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УНИАН: в Киеве произошла серия взрывов
В Киеве зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
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RT показал обстановку в клубе, где проходила вечеринка Ивлеевой
RT опубликовал видео текущей обстановки в московском клубе, куда, по данным СМИ, приезжали силовики после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
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Ротенберг: ленинградская тики-така — это козырь СКА, который мы должны использовать
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
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В МО России сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
Российские средства ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Навка считает, что Валиева никогда не отпустит судебную историю
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что Камила Валиева никогда не отпустит судебную историю, связанную с допинговым скандалом.
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В полиции уточнили, что жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек
Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил количество погибших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По его словам, жертвами трагедии стали 14 человек, ещё 25 получили ранения.
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Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки и скучные передачи
Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.
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УЕФА представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.
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Белый дом: США намерены объявить до конца года о последнем пакете оружия Украине
Власти США не отказались от намерения объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной помощи Киеву. Новые же поставки невозможны без поддержки конгрессом выделения средств Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Умерла пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Токмака
Врачи не смогли спасти жительницу города Токмак Запорожской области, которая получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
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Рублёв пошутил, что является настоящим отцом ребёнка Медведева
Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о том, является ли он крёстным отцом дочки Даниила Медведева.
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AFP: Франция закроет посольство в Нигере
Французские власти приняли решение закрыть посольство страны в Нигере.
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«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв клубу из четвёртого дивизиона
«Аякс» проиграл «Геркулесу» из четвёртого по силе чемпионата в Нидерландах в матче 1/16 финала Кубка страны.
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Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на три области
Воздушная тревога сработала в семи регионах Украины.
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Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано
Обсуждать возможность задействования замороженных суверенных активов России для помощи Киеву пока рано. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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«Челси» и «Тоттенхэм» против проекта Суперлиги
«Челси» и «Тоттенхэм» выступили с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
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Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО около 22:00 сбили украинский беспилотник над территорией Курской области.
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Пентагон: США продолжат работать над сохранением каналов с военными Китая
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о намерении американцев продолжать работать над сохранением каналов с военными Китая.
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Гол Оздоева помог ПАОК разгромить «Кифисию» в чемпионате Греции
ПАОК разгромил «Кифисию» в 15-м туре чемпионата Греции.
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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Кадисом» в чемпионате Испании
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
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«Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» и продолжает лидировать в чемпионате Испании
«Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
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В Суперлиге ответили на вопрос об участии российских клубов в турнире
Компания А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, ответила на вопрос об участии российских клубов в турнире.
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Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку министра высшего образования и исследований страны Сильви Ретайо, которая выразила несогласие с ужесточением иммиграции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.
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Посол: оставшиеся консульства России в ФРГ будут работать в две смены
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире Первого канала заявил, что российское генконсульство в Бонне и консульский отдел посольства в Берлине будут работать в две смены.
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Свёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года по версии Forbes
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes.
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Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины.
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Глава Суперлиги: мы утроим доходы «маленьких» клубов, которые присоединятся к нам
Исполнительный директор компании A22 и футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что клубы, не обладающие большим финансовым бюджетом, повысят свои доходы, став участниками нового турнира.
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РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что у россиян на границе соответствующие пограничные службы начали изымать заграничные паспорта из-за опечаток в данных.
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NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с союзниками возможность передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
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Московское «Динамо» по буллитам победило «Трактор» в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Прокуратуру призвали проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ
Представители общественной организации «Зов народа» призвали Генеральную прокуратуру России проверить вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*, а также наркотиков.
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Израиль заявил об уничтожении сети подземных тоннелей с офисами лидеров ХАМАС
Сапёры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сеть проложенных под землёй тоннелей, в которых находились офисы командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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СКА дома разгромил ЦСКА в матче КХЛ
СКА победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Госдуме предложили убрать с телеканалов участников «голой вечеринки»
Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ с призывом убрать из эфиров телеканалов участников «голой вечеринки».
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Вайцеховская: Косторная с Куницей способны стать совершенно выдающейся парой
Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала выступление Алёны Косторной и Георгия Куницы в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП с участием грузовика под Ростовом
Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
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Рогов заявил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ в районе Бердянска
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские средства ПВО отразили атаку украинских войск в районе города Бердянска в Запорожской области.