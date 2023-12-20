WSJ: из-за провалов Байдена в мире перестают уважать США

В результате отсутствия успехов всех внешнеполитических усилий президента США Джо Байдена, он стремительно теряет вес на международной арене и поддержку внутри страны, пишет колумнист The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. По словам Мида, если Байден не восстановит доверие к себе и к США, в мире разгорятся новые конфликты, от которых может зависеть судьба американской демократии.

Менее чем за год до выборов, которые и без того обещают быть непростыми, администрация президента США Джо Байдена загоняет себя в политический «порочный круг», предупреждает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. По его мнению, слабость Байдена внутри страны подрывает его авторитет в отношениях с иностранными лидерами, а усугубляющаяся нестабильность в мире ослабляет его популярность внутри страны.

Все внешнеполитические усилия Байдена за время его пребывания у власти не увенчались успехом. На Украине разногласия и политические ошибки Запада дали президенту России Владимиру Путину основания надеяться на победу. На Ближнем Востоке неуклонно растут призывы к прекращению огня, отталкивая от Запада арабские страны. В Красном море йеменские хуситы всё чаще нападают на торговые суда.

В связи с этим Мид предупреждает, что это вовсе не тот мир, который становится более стабильным, и не тот, в котором американские интересы или ценности становятся более защищёнными. И уж точно не тот мир, в котором президент Соединённых Штатов завоёвывает уважение соперников и врагов и может противостоять новым международным конфликтам.

Обозреватель отмечает, что всё это может вылиться в рост напряжённости в Южно-Китайском море. В последнее время обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе стала спокойнее, но лишь потому, что Китай по-прежнему привержен своей стратегии постепенного «окутывания» региона. Поднебесная медленно и поэтапно создаёт новые искусственные острова, открывает там военные базы, проводит учения и оспаривает воздушное пространство Тайваня. Сейчас страна присматривается к богатым рыбопромысловым угодьям и отмелям Скарборо и Аюнгин, которые, как пишет Мид, согласно широко признанным правовым принципам, являются частью исключительной экономической зоны Филиппин.

Филиппины контролировали отмель Скарборо до 2012 года, но Китай оттеснил Манилу, выдвинув юридически необоснованные претензии на большую часть Южно-Китайского моря. Филиппинские рыболовецкие суда всё ещё пытаются ловить рыбу в этих неспокойных водах, но суда китайской береговой охраны преследуют их и чинят им препятствия. Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший пытался искать дипломатическое решение, однако пока провокации Китая лишь усиливаются. На фоне растущего давления Пекина Манила старается побудить Вашингтон и его союзников отреагировать.

В своей статье для WSJ Мид отмечает, что, пока весь мир считает, что мощь Соединённых Штатов ослабевает, шансы на обострение напряжённости в Южно-Китайском море возрастают. Если Байден не восстановит доверие к себе и к США, в мире разгорятся новые конфликты, от которых, как любит повторять команда президента, «зависит судьба американской демократии».