Палата представителей США две недели назад получила от разоблачителей из Налоговой службы 327 электронных писем, отправленных с «запасных» почтовых ящиков Джо Байдена на адреса его сына Хантера и его партнёров по бизнесу, поведал в эфире Fox News председатель бюджетного комитета палаты Джейсон Смит. Как подчеркнул Смит, переписка особенно активно шла в 2014 году перед визитами Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, на Украину.

Свежий опрос Fox News показал, что мнения избирателей по вопросу импичмента Байдена разделились поровну: мнения о том, что для запущенного республиканцами расследования есть все основания, придерживаются 49 процентов респондентов, и их доля с сентября выросла на 2 процентных пункта.

Председатель бюджетного комитета палаты представителей Джейсон Смит в эфире передачи Sunday Morning Futures вчера изложил мне все свидетельства против президента, которые удалось получить конгрессменам. Внимание на экран.

ДЖЕЙСОН СМИТ, председатель бюджетного комитета палаты представителей США: Всего две недели назад разоблачители из Налоговой службы передали нам материалы с 327 электронными письмами, отправленными Джо Байденом с его фейковых почтовых ящиков под псевдонимами на адреса Хантера Байдена и его бизнес-партнёров. Более того, 54 письма Байдена были адресованы Эрику Шверину, который выступил учредителем более 20 различных компаний, использовавшихся для перечисления многомиллионных выплат через зарубежные юрлица. Одно это всякого человека должно покоробить.

Но ещё более тревожно то, что в 2014 году, когда Байден, будучи ещё вице-президентом, совершил три визита на Украину, между ним и Эриком Шверином, а также Хантером Байденом шла переписка незадолго до поездок и сразу после них. Перед июньским визитом на Украину было 5 писем, а перед ноябрьским — 27.

Это чётко показывает, что (со стороны Байдена-старшего. — ИноТВ) было общение с Хантером по поводу его деловой активности и участие в ней, а также официальная деятельность в направлении Украины.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.