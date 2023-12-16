Times: Байден «облаял» помощников за предложение дистанцироваться от проблемного сына

Американский президент очень болезненно воспринимает коррупционные скандалы, связанные с его сыном Хантером. Но, несмотря на советы окружения, глава Белого дома категорически отказывается считать, что эти расследования могут навредить его переизбранию, пишет The Times.

Скандал вокруг коррумпированности его семьи «поглотили» Джо Байдена. По словам друзей и знакомых, американский президент всё больше беспокоится о благополучии своего сына, опасаясь, что тот вновь может подсесть на наркотики, если окажется за решёткой, пишет The Times.

«Запутанные» деловые отношения Хантера Байдена угрожают не только ему самому, но и его отцу. Ведь они позволили республиканцам в конгрессе США ускорить расследование по делу об импичменте главы Белого дома, отмечает издание.

Хантеру может грозить до 17 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по девяти пунктам обвинения, выдвинутым против него в Калифорнии. Ему также инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия в Делавэре, напоминает The Times.

В свою очередь, республиканцы настаивают, что обнаружили «культуру коррупции» вокруг Джо Байдена. Их расследование выявило доказательства того, что Хантер торговал именем своего отца, чтобы получить выгодные контракты за рубежом, в том числе на Украине и в Китае, поясняет издание.

Теоретически импичмент может привести к отстранению Байдена от должности, если он будет признан виновным в ходе судебного разбирательства в сенате. Но подобный сценарий остаётся маловероятным, поскольку большинство в верхней палате удерживают демократы, подчёркивается в статье.

Намного большую угрозу для Байдена представляют «постоянный шквал обвинений в коррупции» со стороны республиканцев и его связь с судебными неприятностями Хантера. Вдобавок ему приходится сталкиваться с неуклонно падающим рейтингом, отмечает издание.

Тем не менее, к разочарованию окружения, президент отказывается дистанцироваться от сына, который постоянно наведывается в Белый дом. Более того, Байден «облаял» помощников, которые предупреждали его, что Хантер станет обузой в предстоящей предвыборной кампании, после чего многие чиновники решили больше не поднимать эту тему, обращает внимание The Times.