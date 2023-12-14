WSJ: разногласия в Вашингтоне грозят привести США к поражению масштабов войны во Вьетнаме

Президент США Джо Байден и законодатели-республиканцы могут стать соучастниками поражения масштабов войны во Вьетнаме, пишет The Wall Street Journal. Разгром Украины станет для главы Белого дома вторым Афганистаном, причём стратегический ущерб может быть намного хуже, чем от фиаско в Кабуле.

Вашингтон готовится уходить на праздники, при этом никакого соглашения о поставках дополнительных вооружений Киеву и Израилю в обмен на изменения политики в сфере безопасности границ пока не заключено, сообщает The Wall Street Journal.



«Тут напрашивается вопрос, действительно ли США позволят межпартийным разногласиям превратиться в предательство Украины? В это трудно поверить, но, возможно, это так», — пишет издание.



Президент США Джо Байден и республиканцы могут стать соучастниками поражения масштабов войны во Вьетнаме, отмечается в статье.



Во вторник Байден предупредил, что Америка «переживает настоящий переломный момент в истории», который может «определить будущее» Европы. И в этом вопросе он прав. Без дополнительных американских вооружений Украина проиграет России. Одним из результатов станет нестабильная Европа. По мощи и влиянию США будет нанесён удар, подобный тому, что США получили в Сайгоне в 1975 году, подчёркивается в статье.



Украине скоро понадобится больше боеприпасов, а запасы в США заканчиваются, напоминает издание. Россия наносит новые удары и делает ставку на то, что смертоносная тупиковая ситуация этой зимы исчерпает поддержку Запада. Украине не хватает средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет, а также оружия большой дальности и авиации.



Но Байден всё это время не спешил действовать и лишь недавно вступил в переговоры с законодателями-республиканцами, хотя контуры сделки по границе и по Украине были очевидны уже несколько месяцев. Кроме того, на этой неделе президент США неправильно истолковал политический момент, перепоручив дело о помощи Киеву Зеленскому, чей визит в Вашингтон не привёл ни к какому прорыву.



«Байден не может просто свалить провал с выделением помощи Украине на республиканцев, которые контролируют лишь одну палату конгресса и задают резонные вопросы по границе», — говорится в статье.



Тем не менее американский президент, похоже, всё ещё боится заключать с членами Республиканской партии сделку, которую прогрессивные демократы, уже недовольные его поддержкой Израиля, воспримут как оскорбление.



«Разгромленная Украина станет вторым Афганистаном для президента Байдена. Стратегический ущерб — от победы Путина и приободрённого Китая — может быть намного хуже, чем от фиаско в Кабуле. Республиканцы не хотят такого мира, но они его получат, если бросят Украину после того, как её народ за два года пожертвовал столькими жизнями», — подытоживает The Wall Street Journal.