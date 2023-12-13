AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США

Авторитет США на международной арене оказался под угрозой из-за продолжающихся дебатов вокруг финансирования Украины, сообщает Associated Press. Президент Джо Байден изо всех сил пытается заручиться поддержкой конгресса, но пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время получится заключить там двухпартийное соглашение. Причём эта ситуация опасна тем, что она провоцирует споры о выделении дальнейшей помощи Киеву и в Европе, отмечается в статье.

Вскоре после своего вступления в должность действующий президент США Джо Байден объявил о том, что Америка вновь вернулась на международную арену. Но дебаты и разногласия, которые в последнее время разгораются в Вашингтоне по вопросу о выделении дополнительной финансовой помощи для Киева, заставляют задаться вопросом о том, как долго она сможет поддерживать там свой авторитет, пишет Associated Press.



Байден изо всех сил пытается заручиться поддержкой конгресса, чтобы продолжить поставлять оружие и финансовую помощь на Украину после своих обещаний о том, что США будут поддерживать украинские власти «столько, сколько потребуется». Однако нет никаких признаков того, что в ближайшее время получится заключить там двухпартийное соглашение — и даже поспешно организованная поездка Владимира Зеленского в Вашингтон не смогла вывести американских законодателей из бездействия, отмечается в статье.



В итоге и международное доверие к США, которое Байден пообещал восстановить, оказалось под угрозой. Неспособность президента утвердить дополнительное финансирование подрывает внешнюю политику Белого дома, превращая заявления об американской «решимости» в предостерегающую демонстрацию нестабильности и отсутствия консенсуса, говорится в статье.



«Они говорили всем кругом, что Америка — надёжный партнёр и на неё можно положиться», — заявил в этой связи Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента США, который сейчас возглавляет Центр стратегических и международных исследований. «И совершенно очевидно, что это не так», — констатировал эксперт.



По его мнению, даже если в будущем американские законодатели смогут прийти к соглашению, эта публичная демонстрация разногласий в решающий момент негативно повлияет на имидж США в глазах тех стран, где безопасность «зависит от американских гарантий». В частности, это касается Тайваня, Южной Кореи, Японии и многих других регионов, предупредил эксперт: «Будущее глобального американского лидерства прямо сейчас убивают в конгрессе».



