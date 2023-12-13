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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США

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Авторитет США на международной арене оказался под угрозой из-за продолжающихся дебатов вокруг финансирования Украины, сообщает Associated Press. Президент Джо Байден изо всех сил пытается заручиться поддержкой конгресса, но пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время получится заключить там двухпартийное соглашение. Причём эта ситуация опасна тем, что она провоцирует споры о выделении дальнейшей помощи Киеву и в Европе, отмечается в статье.
AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США
AP

Вскоре после своего вступления в должность действующий президент США Джо Байден объявил о том, что Америка вновь вернулась на международную арену. Но дебаты и разногласия, которые в последнее время разгораются в Вашингтоне по вопросу о выделении дополнительной финансовой помощи для Киева, заставляют задаться вопросом о том, как долго она сможет поддерживать там свой авторитет, пишет Associated Press.

Байден изо всех сил пытается заручиться поддержкой конгресса, чтобы продолжить поставлять оружие и финансовую помощь на Украину после своих обещаний о том, что США будут поддерживать украинские власти «столько, сколько потребуется». Однако нет никаких признаков того, что в ближайшее время получится заключить там двухпартийное соглашение — и даже поспешно организованная поездка Владимира Зеленского в Вашингтон не смогла вывести американских законодателей из бездействия, отмечается в статье.

В итоге и международное доверие к США, которое Байден пообещал восстановить, оказалось под угрозой. Неспособность президента утвердить дополнительное финансирование подрывает внешнюю политику Белого дома, превращая заявления об американской «решимости» в предостерегающую демонстрацию нестабильности и отсутствия консенсуса, говорится в статье.

«Они говорили всем кругом, что Америка — надёжный партнёр и на неё можно положиться», — заявил в этой связи Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента США, который сейчас возглавляет Центр стратегических и международных исследований. «И совершенно очевидно, что это не так», — констатировал эксперт.

По его мнению, даже если в будущем американские законодатели смогут прийти к соглашению, эта публичная демонстрация разногласий в решающий момент негативно повлияет на имидж США в глазах тех стран, где безопасность «зависит от американских гарантий». В частности, это касается Тайваня, Южной Кореи, Японии и многих других регионов, предупредил эксперт: «Будущее глобального американского лидерства прямо сейчас убивают в конгрессе».

В свою очередь, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан, который возглавлял отдел по европейским делам в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме, считает, что Байден, возможно, «недооценил сложность поддержания внутреннего консенсуса, особенно в преддверии года выборов, когда партийная принадлежность слишком часто перевешивает продуманную политику».

По его оценкам, на фоне мировых конфликтов внутренняя политика в США стала намного сложнее — и это влияет на ситуацию в Европе, которая тоже усложняется. «Европейцы наблюдают за тупиковой ситуацией, которая сложилась в конгрессе в ответ на призыв Байдена о выделении помощи. И это в определённой степени усиливает те голоса в Европе, которые также выступают против предоставления дальнейшей помощи», — предупредил Купчан.

Более 130 европейских законодателей недавно направили открытое письмо своим американским коллегам с призывом одобрить увеличение финансирования для Украины. Однако в Европе эта идея также сталкивается с рядом политических препятствий, отмечается в статье. В частности, недавно избранный премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что некоторые европейские лидеры в открытую жалуются, что они уже устали от конфликта и не хотят продолжать помогать Киеву.

США уже предоставили Украине военную и гуманитарную помощь на общую сумму около $111 млрд. Во время визита Зеленского Вашингтон пообещал, что передаст Украине боеприпасы и военную технику, включая артиллерийские снаряды и патроны, на общую сумму ещё около $200 млн. Президент США при этом подчеркнул, что выделенное ранее финансирование быстро заканчивается и складывается опасная ситуация.

«Удивительно, что мы дошли до этой точки», — также заявил Байден, который запросил у конгресса дополнительное финансирование ещё в размере $61,4 млрд. Предполагается, что около половины этих денег пойдёт в Пентагон, чтобы пополнить арсенал, а другая половина — на выделение гуманитарной помощи и содействие украинским службам экстренного реагирования, проведение общественных работ и других операций, поясняет Associated Press.

«Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем. Так давайте покажем им, кто мы такие», — заявил Байден во вторник. Однако на данный момент его инициатива явно застопорилась: запрос на экстренное финансирование для Украины во время недавних переговоров по бюджету ни к чему не привёл. И это свидетельствует о том, что внутренний политический консенсус в США вокруг этого конфликта подорван, заключает Associated Press.
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