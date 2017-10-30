SVT: за кибератаками на Швецию стоит «русская мафия» из Петербурга Хакеры, которые взламывали компьютеры шведов с помощью вируса-вымогателя, а затем требовали выкуп, были связаны с «русской мафией», передаёт SVT. Благодаря базе данных, составленной злоумышленниками, каналу удалось узнать, что хакеры работали через российского провайдера в Санкт-Петербурге. 30 октября 2017 SVT

SVT: в Швеции нашли россиянина, выложившего слово «спасите» из мха Шведским спасателям удалось спасти россиянина, потерпевшего кораблекрушение у необитаемого острова Большой Лундшер, неподалёку от восточного побережья страны, передаёт SVT. Как отмечает канал, для привлечения внимания мужчина выложил мхом слово «спасите». 29 октября 2017 SVT

SVT: взломать выборы в Швеции под силу только русским — у других ресурсов не хватит Шведское правительство поручило Службе государственной безопасности проинформировать политические партии о мерах защиты от атак хакеров, передаёт SVT. На фоне обвинений России во вмешательстве в демократические процессы на Западе, в Швеции стали опасаться за собственные выборы. Как сообщает канал, ждать вмешательства стоит только со стороны русских, так как у других на это «нет подобных ресурсов». 22 мая 2017 SVT

Шведский иллюстратор возмущен плагиатом от крупнейшей российской партии Известный иллюстратор из Швеции был неприятно удивлен, когда ему сообщили, что его рисунок обложки для Financial Times был использован в агитационных материалах «Единой России». Швед заявляет, что его волнует не столько компенсация, сколько то, что крупнейшая российская партия подает дурной пример остальным. Представители «Единой России» готовы принести художнику извинения и обещают не использовать подобные материалы в дальнейшем, сообщает SVT. 8 сентября 2016 SVT

SVT: Лазарев рассказал, как живется геям в России Жизнь ЛГБТ-сообщества в России – это предмет постоянных разговоров и слухов, заявил российский участник Евровидения-2016 Сергей Лазарев. Но в том, что у него есть своя жизнь легко убедиться, стоит только посмотреть в интернете сколько в России гей-клубов и ресторанов. «Я думаю, если Евровидение пройдет в России, это станет большой поддержкой для гей-сообщества в России», - подчеркнул певец. 12 мая 2016 SVT

Посол РФ: Геям в России ничего не грозит, но на публике лучше не целоваться ЛГБТ-сообщество Швеции беспокоится, как россияне отнесутся к геям, если они приедут в Россию, которая имеет высокие шансы победить на Евровидении, сообщает SVT. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что в России постоянно проходят мероприятия международного масштаба и что представителям ЛГБТ в Москве ничего не грозит, если они не станут целоваться на публике. 10 мая 2016 SVT

SVT: В России и Польше свобода СМИ находится под угрозой Президент Польши подписал поправки к закону, который сильно ограничивает деятельность польских СМИ. Шведские журналисты обеспокоены этой проблемой, сообщает шведский телеканал SVT. По словам главного редактора шведской газеты Dagens Nyheter, в таком же положении СМИ находятся в России, Турции и Венгрии – и эта тенденция может распространиться и на другие страны. 15 января 2016 SVT

SVT: В результате взрыва в Волгограде пострадало 36 квартир Взрыв бытового газа в Волгограде разрушил девятиэтажный многоквартирный дом. По некоторым данным, в результате взрыва погибли пять человек. По предположению шведского телеканала SVT, причиной несчастья могло стать пренебрежение правилами безопасности или плохое состояние газовых коммуникаций здания, построенного еще в советское время. 21 декабря 2015 SVT

Эксперт: Египет должен был закрыть воздушное пространство над Синаем Вероятность того, что самолет компании Metrojet был сбит, исключать нельзя, считает шведский эксперт по безопасности полетов Ханс Щелль. На Синайском полуострове ведутся бои, в которых участвует египетская армия, и египетские власти должны были закрыть воздушное пространство для гражданской авиации, убежден эксперт. 1 ноября 2015 SVT

SVT: Российский лунный эксперимент с налетом сексизма В России стартовали космические учения, в которых участвует только женский экипаж. Как отмечает шведский телеканал SVT, на пресс-конференции перед началом эксперимента журналистов больше всего интересовало, как женщины-ученые справятся без косметики и мужчин. 1 ноября 2015 SVT