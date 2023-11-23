SVT: шведы стали меньше поддерживать Украину

Жители Швеции стали меньше поддерживать идею о предоставлении Украине военной помощи, сообщает телеканал SVT. Согласно последним данным опроса общественного мнения, проведённого Евробарометром, всего за несколько месяцев число сторонников отправки вооружений Киеву среди населения королевства сократилось с 93% до 77%.
По данным последнего опроса общественного мнения, проведённого Евробарометром, всего за несколько месяцев поддержка жителями Швеции идеи об отправке военной помощи Украине сократилась с 93% до 77%, передаёт телеканал SVT.
Жителям ЕC регулярно задают вопросы о том, как они оценивают предоставление военной и финансовой помощи Киеву, и шведы в преобладающем большинстве всегда положительно относились к такой помощи. Тем не менее в конце лета текущего года что-то поменялось.
На протяжении последнего года скандинавское королевство возглавляло рейтинг в опросах такого рода, и за помощь Украине выступали около 90% опрошенных шведов. Однако внезапно в ходе последнего исследования общественного мнения поддержка резко сократилась до 77%. Такая же тенденция наблюдается и в соседних странах. К примеру, в Дании поддержка упала с 89% до 76%, а в Финляндии — с 89% до 83%.
Согласно прогнозу политолога Калле Хоканссона, поддержка Украины со стороны шведов продолжит снижаться, поскольку опрос проводился ещё до начала войны между ХАМАС и Израилем. «Когда всё больше проблем становятся актуальными, это отвлекает интерес общественности и, конечно, влияет на то, как люди будут относиться к военной поддержке Украины», — сетует эксперт в эфире SVT.
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