TN: инфляция в Швеции сохраняется на уровне 9,3% из-за высоких цен на еду и турпоездки

В Швеции в июле инфляция сохранилась на высоком уровне и составила 9,3%, сообщает издание Tidningen Näringslivet. Больше всего цены выросли на продукты питания и туристические путёвки, однако снижение цен на электричество смогло сдержать дальнейший рост инфляции. Центробанк скандинавской страны стремится достигнуть максимального значения инфляции в 2%.

По данным Статистического управления Швеции (SCB), инфляция по индексу потребительских цен в июле сохраняется на уровне 9,3% — на том же высоком уровне, что и в июне. Как сообщается, повышенная стоимость туристических поездок и рост цен на продовольствие оказывают давление на инфляцию. Тем не менее Риксбанк, возможно, повысит ключевую ставку «всего лишь» ещё один раз в этом году, сообщает газета Tidningen Näringslivet.

В июле в Швеции цены выросли в основном на путёвки и продукты питания, чему противодействовали более низкие цены на электроэнергию. Это способствовало стабилизации потребительских цен в целом в течение прошлого месяца, пояснил специалист по статистике цен из Статистического управления Швеции Карл Мортенссон в комментарии к пресс-релизу ведомства, пишет Tidningen Näringslivet.

Главный аналитик банка Nordea Торбьёрн Исакссон утверждает, что такое развитие в целом соответствовало ожиданиям, и ценовой тренд также стал ближе к прогнозам Риксбанка по сравнению с тем, как он выглядел в июне.

Инфляция в Швеции по-прежнему очень высокая, и в сентябре почти наверняка Центробанк страны повысит ключевую ставку. С другой стороны, её повышения в ноябре может и не быть, в случае если инфляция продолжит падать, пишет автор статьи.

По оценке экспертов, рост цен на продовольствие в июле не должен спровоцировать виток роста цен на продовольствие, поскольку в летний период существенную роль на ценообразование оказывают сезонные эффекты.

Уровень инфляции по CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) также не изменился и составил 6,4%. Так называемая базовая инфляция (без учёта цен на энергоносители) в Швеции составила в июле 8%, что на 0,1% меньше, чем в июне. Цель Риксбанка состоит в том, чтобы удержать инфляцию на уровне 2%, напоминает Tidningen Näringslivet в завершение статьи.