Fria Tider: в Швеции к осени ожидается очередной скачок цен на продукты питания

На фоне потрясений на рынке жилья и падающего курса шведской кроны, в Швеции продолжает расти продовольственная инфляция на импортную еду, сообщает Fria Tider. Кроме того, ожидаются неурожаи в Южной Европе, где фермеры получают плату за свою продукцию в евро.

В Швеции осенью ожидается подорожание ряда продуктов питания, в том числе оливкового масла, пишет издание Fria Tider со ссылкой на газету Dagens Industri.

Импортёры готовятся к очередному засушливому и жаркому лету в странах Средиземноморья, что приведёт к снижению урожая в таких странах, как Италия, Испания и Греция.

Генеральный директор крупнейшей шведской компании — импортёра фруктов и овощей Dole Nordic & Everfresh Нильс Клем Томсен заявил, что курс шведской кроны и другие внешние факторы, такие как погодные условия, значительно влияют на цены. Коллегу поддержал и генеральный директор Fontana Food Лоизос Пападопулос, который выражает обеспокоенность по поводу рекордно слабых котировок шведской кроны, пишет Fria Tider.

Представители шведских компаний-импортёров рассказали, что пытаются переложить возросшие расходы на покупателей, однако это не всегда возможно сделать в полной мере. По данным Шведского государственного продовольственного управления, при росте цен на фрукты и овощи многие потребители отдают предпочтение другим расходам, и только двое из десяти человек продолжают покупать еду, не отклоняясь от рекомендуемой нормы — 500 г в день.

Пападопулос отмечает, что цены на продовольствие в Швеции находятся на рекордно высоком уровне. Кроме того, в Испании, крупнейшем производителе продовольствия в мире, урожай сократился вдвое. В то же время потребление во всём мире растёт. По его словам, Италия скупает половину производимого в Греции оливкового масла, что осенью приведёт к его удорожанию для шведского потребителя, завершает Fria Tider.