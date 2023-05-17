TN: инфляция вынуждает шведов привыкать питаться дешёвыми продуктами

Шведские продовольственные компании никогда не видели, чтобы их продажи падали так сильно, как за последние три квартала, сообщает Tidningen Näringslivet. По данным экспертов, Швеция переживает самый стремительный рост цен на продукты питания с 50-х годов. По этой причине шведы всё чаще выбирают в магазинах самые дешёвые импортные продукты питания.

Нет никаких признаков того, что продукты питания на прилавках шведских магазинов в ближайшем будущем подешевеют. По прогнозу Ассоциации производителей продуктов питания, в лучшем случае цены на еду в скандинавской стране начнут стабилизироваться не раньше, чем через 3—6 месяцев, пишет Tidningen Näringslivet.

Выводы авторов доклада основаны на ответах около сотни компаний — производителей продуктов питания, на долю которых в совокупности приходится 65% оборота отрасли, о том, как затраты, продажи, экспорт и многое другое развивались в течение первого квартала этого года, который оказался самым худшим за последние 14 лет.

Продовольственные компании никогда не видели, чтобы их продажи падали так сильно, как за последние три квартала. Серьёзным фактором, способствующим снижению объёмов производства шведской продукции, является то, что шведские покупатели всё чаще выбирают в магазинах самые дешёвые продукты, отмечает автор статьи. «Мало кто из работников нашей пищевой промышленности переживал такие стремительные изменения, через которые сейчас проходим мы. Это самый быстрый рост цен на продукты питания, который мы видели с 50-х годов», — заявил главный экономист ассоциации Карл Экердал.

Шведские производители продуктов питания, на долю которых приходится около половины ассортимента товаров в продовольственных магазинах Швеции, в значительной степени зависят от нового поведения потребителей. Однако не ясно, будет ли так продолжаться дальше или покупатели со временем будут готовы платить больше за еду, которую они действительно предпочитают. По мнению Экердаля, шведская пищевая промышленность «не очень приспособлена» к концепции низких цен, отмечает Tidningen Näringslivet.

Другие аналитики недавно предсказывали падение цен на продовольствие в ближайшее время. На прошлой неделе сайт Matpriskollen сообщил, что цены на продукты питания в апреле упали на 0,4% по сравнению с мартом.

Специальная военная операция России на Украине привела к взрывному росту издержек отрасли, а такие компоненты, как сырьё, упаковка и энергия, продолжили дорожать. Рентабельность пострадала, когда затраты увеличились, вследствие чего в первом квартале треть компаний сократила штат сотрудников, а по прогнозу на второй квартал то же самое намерены сделать чуть менее половины предприятий. Несмотря на это, шведские производители продуктов питания надеются, что рост стоимости сырья и энергии когда-то прекратится, завершает Tidningen Näringslivet.