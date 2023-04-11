Nya Dagbladet: в Швеции прогнозируют ухудшение здоровья населения из-за удорожания полезной еды

В Швеции стремительно растут цены на продукты питания, в результате чего шведы стали реже покупать полезную еду, сообщает Nya Dagbladet. Жители королевства больше экономят и меньше употребляют овощей, фруктов, рыбы и мяса. Шведское продовольственное агентство бьёт тревогу, поскольку изменение пищевых привычек населения может привести к увеличению числа случаев онкологии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно опросу Шведского продовольственного агентства, четверо из десяти респондентов ответили, что они стали покупать меньше свежих овощей по сравнению с весной 2022 года — вне зависимости от уровня доходов. Однако люди с низкими доходами признали, что они отказываются от свежих овощей чаще, чем более зажиточные сограждане, пишет Nya Dagbladet.

Заявления потребителей о том, что они покупают меньше полезной пищи, вызывают тревогу у советника Шведского продовольственного агентства Карин Фриц. По её мнению, такое изменение пищевых привычек может негативно повлиять на здоровье граждан в долгосрочной перспективе.

33% опрошенных также заявили, что реже берут в магазинах фрукты, мясо, курицу и рыбу, чем раньше. Полученные данные могут иметь серьёзные последствия для здоровья населения страны в целом. Так называемые болезни образа жизни, такие как рак и сердечно-сосудистые заболевания, могут увеличиться в долгосрочной перспективе, если пищевые привычки продолжат ухудшаться. Фриц и её коллеги отслеживают информацию о том, как цены на продовольствие влияют на то, как питаются шведы в зависимости от их заработка.

Профессор диетологии в Каролинском институте Мари Лёф выразила надежду, что продукты всё же «когда-нибудь подешевеют», поскольку риск повышенного ожирения и многих других заболеваний, связанных с питанием, значительно возрастает, если граждане Швеции не едят полезную пищу.

По словам учёного, в Швеции существует неравенство в здоровье населения в зависимости от его доходов. Есть риск, что теперь различий в пищевых предпочтениях между богатыми и бедными станет ещё больше, потому что те, кто находится в худшем финансовом положении, имеют меньше возможностей покупать здоровую пищу при нынешнем росте цен, завершает автор статьи словами Мари Лёф.