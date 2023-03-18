SVT: в шведских соцсетях угрожают расправой торговцам, виновным в росте цен

Шведы высказывают ненависть и угрозы в социальных сетях в адрес владельцев магазинов, которых они считают виновными в росте цен на продукты питания, передаёт SVT. Популярная торговая сеть ICA даже предупредила управляющих торговыми точками о повышенном риске нападений на магазины и на персонал.
В Швеции в социальных сетях и на различных форумах рядовые шведы высказывают гнев и разочарование в отношении владельцев магазинов, которых обвиняют в завышении цен. На просторах интернета звучат призывы «Пора повесить каждого жадного владельца магазина» или «Все жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела», передаёт SVT.
В этой связи отдел безопасности торговой сети ICA разослал электронное письмо всем владельцам торговых точек с предупреждением о возможных атаках на магазины и на продавцов. Руководитель службы безопасности ICA Андерс Юнассон заявляет, что вероятность реализации угроз низкая, но совсем исключать их нельзя, отмечает SVT.
По словам Юнассона, необходимо предупредить коллег заранее о поступающих в их адрес угрозах и быть к этому готовым. Он пояснил, что в повышении цен на продукты нельзя винить исключительно торговцев, поскольку на это есть и другие причины, такие как возросшие цены на электроэнергию, высокая инфляция и слабая национальная валюта, пишет SVT.
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