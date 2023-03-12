Rzeczpospolita: сигнал проблем на рынке — поляки стали чаще воровать продукты в магазинах или просто съедать ещё до кассы

Только за 2022 год количество краж в польских супермаркетах и магазинах увеличилось на целых 31,1%. Рядом с организованными преступными группами, которые воруют прежде всего предметы роскоши, появились и простые польские граждане, которых рост цен на продукты вынуждает идти на эти крайние меры. Более того, поляки также начали съедать продукты внутри самих магазинов, сообщает Rzeczpospolita.

Согласно данным Главного управления полиции, в 2022 году количество краж в польских магазинах увеличилось на целых 31,1%. За год это более чем 32,7 тыс. случаев. Только в одном из польских воеводств — Люблинском, не было зафиксировано роста таких преступлений. В свою очередь, количество правонарушений, связанных с магазинными кражами, увеличилось на 21,5% до 234,3 тыс. случаев, пишет в издании Rzeczpospolita журналист Пётр Мазуркевич.

«Рост краж — это явный сигнал возникших на рынке проблем, рост цен вынуждает всё больше людей решаться на этот шаг», — объясняет глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич. «Для магазинов это, безусловно, огромный вызов, а также рост текущих расходов», — добавляет она.

Более того, появилась новая тенденция на рынке — поляки стали воровать продукцию, которая ранее не пользовалась «массовым спросом» в этом плане. Речь идёт прежде всего об основных продуктах питания. «За этим стоят в основном люди, которые делают это из нужды. Вторая категория — это предметы роскоши, к примеру, парфюмерия, дорогой алкоголь, мелкая электроника и другие. Главным образом за этими кражами стоят организованные преступные группы», — объясняет управляющий директор SkipWish Group Мачей Тыгельский.

Rzeczpospolita обращает внимание и на изменение выбора магазинов в качестве «жертв». Полицейская статистика показывает, что количество правонарушений, связанных с кражами в супермаркетах, в 2022 году увеличилось на 20,8%, а в мелких магазинах — на 24,6%, то есть быстрее.

«Частые кражи в супермаркетах вполне объяснимы. В таких магазинах воры чувствуют себя намного лучше в своей роли. Они уверены, что у них также меньше шансов быть замеченными и пойманными», — рассказывает Тыгельски. «Безусловно, это убеждение часто бывает обманчивым, но именно так выглядит ситуация. Они также полагают, что в супермаркетах у них больше выбор», — добавляет он.

Однако тенденция роста краж именно в небольших магазинах объясняется тем, что они не так сильно защищены от ограблений. Их владельцы не всегда могут позволить себе мониторинг, персонал службы безопасности и систему защиты продуктов. Магазины открыто говорят, что проблема становится более насущной, даже учитывая то, что не все кражи регистрируются. Более того, согласно заявлению одной из ведущих торговых сетей, всё больше продуктов поляки просто-напросто съедают внутри магазина. В итоге потери от такой практики негативным образом сказываются на всех покупателях, ведь они выливаются в рост цен, резюмирует в Rzeczpospolita журналист Пётр Мазуркевич.