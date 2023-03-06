«Через суд добьёмся компенсаций»: глава польского Orlen пригрозил России неустойкой за прекращение поставок нефти

Россия приостановила экспорт нефти в Польшу в одностороннем порядке после визита американского лидера Джо Байдена в Варшаву. Однако глава польского концерна Orlen Даниэль Обайтек нисколько не сожалеет о том, что не сделал это первым. В беседе с Radiо ZET он объяснил, что не хотел нарушать договор из-за риска больших штрафов, которые теперь Польша, возможно, взыщет с «Газпрома».

«После визита президента Джо Байдена россияне перестали качать нефть в Польшу. Сейчас мы намерены прибегнуть к помощи закона и потребуем компенсации», — заявил в эфире Radiо ZET глава польского концерна Orlen Даниэль Обайтек.

Он уверен, что не совершил ошибку, не перекрыв российский нефтяной кран первым.

«Ни в коем случае… Я не могу разорвать договор, потому что буду платить за нефть, которую не получил. Это договоры, и их нарушение без европейских санкций равнозначно непосильным штрафам. Мы бы поставили себя под удар выплаты больших компенсаций, а эти деньги всё равно бы попали Путину», — объяснил глава концерна.

Одновременно Обайтек подчеркнул, что сам он выступает категорически против импорта нефти с российского направления. «Мы добились самого высокого уровня диверсификации в истории этой страны», — напомнил он. По его словам, если бы возглавляемый им концерн начал диверсифицировать поставки нефти только с начала украинского конфликта, то он бы просто-напросто не успел это сделать. «Я начал диверсификацию с уровня почти 100 процентов нефти из России. Сейчас её осталось 10 процентов», — подчеркнул он.

«Такой процесс диверсификации длится долгие годы. Это имеет смысл, если будут европейские санкции, потому что тогда шансы рынков будут выровнены. Однако не может быть так, чтобы одна страна покупала нефть и платила на 30 долларов США больше за баррель, а другая страна покупала российскую нефть и теряла 30 долларов США за баррель», — разъяснил глава польского концерна.

В беседе он также привёл результаты опроса, согласно которому 83,6% поляков выступают против импорта российской нефти в страну, даже если это приведёт к снижению цен на бензозаправках.

Бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, который назвал Обайтека одним из «самых крупных путинских олигархов», глава Orlen охарактеризовал как несерьёзного политика. «Я зачастую слышу от господина Дональда Туска патологическую ложь. Будучи одним из директоров, я первым стал заниматься диверсификацией поставок нефти в Польшу», — напомнил он. Обайтек не исключает, что за эти слова он будет судиться с Дональдом Туском. «Да. Мы изучаем это. Такие слова не должен произносить ни один разумный политик… А ведь это тот политик, у которого были самые тесные связи с российской стороной», — посетовал он.

В интервью он обратил внимание на то, что именно во времена Туска было подписано два договора. И это произошло, несмотря на грузинские события 2008 года и присоединение Крыма в 2014 году. Более того, один из договоров был подписан в Санкт-Петербурге. По его словам, Дональд Туск хотел продлить действия контракта с «Газпромом» до 2037 года, но благодаря сопротивлению со стороны тогдашнего президента его подписали только до 2022-го.